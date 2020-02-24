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Rum Polisi, Kayıp Suriyeli İçin Bir Ürdünlü’yü Tutukladı

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Rum Polisi, Kayıp Suriyeli İçin Bir Ürdünlü’yü Tutukladı
Rum Polisi, Kayıp Suriyeli İçin Bir Ürdünlü’yü Tutukladı

Rum polisinin, Limasol’da yaşayan Suriyeli 31 yaşındaki Ahmed Zaidan’ın 14 Şubat tarihinden beri kayıp olmasıyla ilgi şüpheli gördüğü Ürdün asıllı 40 yaşındaki Salah Abdel Aziz Hamed’i tutukladığı belirtildi.

Alithia gazetesi, kayıp Ahmed Zaidan’ın, daha önceden, hırsızlık ve tasarrufunda silah bulundurmak suçlarından mahkum olduğunu, geçtiğimiz Aralık ayında ise hapisten çıktığını anımsattı.

Gazete tutuklanan Ürdünlü’nün, kayıp Suriyeli ile görüşen en son kişi olduğuna da dikkati çekti.

Öte yandan Politis gazetesi eski mahkum Ahmed Zaidan’ın kayıp olmasına bağlı olarak sorgu makamlarının elindeki verilerin, “yer altı dünyası aromasıyla suç faaliyetini” gösterdiğini yazdı.

Polisin alarma geçtiğini, Limasol polisinin bu çerçevede Merkezi Cezaevi içinde ve dışında araştırmalar ve soruşturmalar gerçekleştirdiğini yazan gazete, polisin, bahse konu Suriyeli’nin hapisteki arkadaşlarını da sorguladığını ve bu kişilerin 40 yaşındaki Ürdünlü’nün ismini verdiğini belirtti. 

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