Rum polisi KKTC’deki eski Rum mallarını soruşturuyor

Rum polisinin, İsrail şirketlerinin KKTC’deki eski Rum malları üzerine inşaat yapılmasıyla ilgili soruşturma başlattığı, soruşturmanın ileri aşamada olduğu ve Yaacov Afik isimli İsrailli hakkında tutuklama emri çıkartılabileceği bildirildi.

Rum polisinin, İsrail şirketlerinin KKTC’deki eski Rum malları üzerine inşaat yapılmasıyla ilgili soruşturma başlattığı, soruşturmanın ileri aşamada olduğu ve Yaacov Afik isimli İsrailli hakkında tutuklama emri çıkartılabileceği bildirildi.

Fileleftheros Rum polisinin, İsrailli işadamı Yaacov Afik tarafından İskele bölgesinde, mal sahibi Rumları taramak suretiyle, büyük siteler inşa ettiği yönündeki suçlamalar üzerine geçen ay soruşturma başlattığını yazdı. İleri aşamada olduğuna dikkat çektiği soruşturmanın kapsamında, biri Rum tarafında faaliyet gösteren, KKTC’de eski Rum malı alım satım ve inşaat ile uğraşan İsrail şirketlerinin bulunduğunu belirtti.

Habere göre soruşturma, siyasi düzeydeki toplantıların ardından Rum polisine, İskele’de eski Rum malı “gaspıyla” ilgili üç konuyla ilgili verilen talimatla başladı. Bu kapsamda ilk önce Afik’in lüks otel, daire ve evler inşa ettiği bölgeye bitişik malı olan Rumların Tapu araştırması yapıldı.

Bu durumdaki Rumların isim listesi Rum polisine verildi ve polis listedeki kişileri çağırarak, eski mallarını Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) ya da doğrudan İsrailli işadamına satış veya devir işlemi yapıp yapmadıkları konusunda izahat istedi.

Rum Polis Genel Müdürlüğü’nün halen bu şekilde çok sayıda Rum’a ulaştığı ve yazılı şikâyetlerini aldığı belirtilirken, benzer sürecin çok kısa süre önce Esentepe için de başlatıldığı bilgisi verildi.

Habere göre sözde “Ay Amvrosio” (Esentepe) muhtarı” Savvas Ksiuris Fileleftheros’a; İsrail şirketlerinin Esentepe’nin “Kokkino horafia” (kırmızı tarlalar) diye anılan mevkiinde apartman ve evlerden oluşan büyük bir site inşa ettiği, daha eskinden de köyün doğu tarafına başka bir inkişaf gerçekleştirildiği bilgisini vermişti.

Ksiuris Esentepe’de “Bir metre dahi Kıbrıs Türk malı bulunmadığını, bu nedenle yapılan bütün yatırımların, yasal sakinlerinden izin alınmamış ve yasadışı olduğunu” savundu. Sahil kesiminde çeşitli şirketler tarafından özellikle İngiliz, İsrail ve Ruslara yönelik birçok kiralık lüks villa tabelası bulunduğunu da söyledi.

Rum makamlarının, İskele ve Esentepe ile ilgili araştırmaları en kısa sürede tamamlamak ve ilgili raporu, direktifi için Rum Hukuk Dairesi’nin önüne koymak niyetinde olduğunu yazan gazete bunun “aşırı siyasi bir mesele olması nedeniyle yapılacak hareketlerin Rum yönetimi düzeyinde olacağını” belirtti, şunları ekledi:

“Elde, Klepini’deki (Arapköy) Rum malı gaspı konusundan dolayı yılbaşı arifesinde İtalya’da tutuklanan Kıbrıslı Türk avukat örneğinde olduğu gibi, tutuklama emri çıkartılmasını haklı gösterecek veriler var. O konuda 2011’de İngiliz Garry Rob yargılanmış ve devamında uyuşturucu meselesinden dolayı ülkesine iade edilmişti.”