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Rum polisi KKTC’ye geçirilmek istenen 2 tondan fazla ete el koydu

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Rum polisinin, ara bölgeye yakın bir noktada durdurduğu bir araçta, KKTC’ye geçirileceği belirtilen 2 tondan fazla et ele geçirdiği kaydedildi.
Rum polisi KKTC’ye geçirilmek istenen 2 tondan fazla ete el koydu

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum polisinin 25 Temmuz’da, Yeşil Hat yakınlarında durdurduğunu bir araçta, KKTC’ye geçirilmek istenen 2 tondan fazla et ve et ürününün ele geçirildiğini yazdı.

Aracın durdurulmasının ardından olay yerine Gümrük Dairesi yetkililerinin çağırıldığını, etlerin gerekli mühürleri taşımaması ve taşınma koşullarının uygunsuz araçla yapılması sebebiyle etlere el konulduğunu belirten gazete, etlerin imha edildiğini, araca ise el konulduğunu aktardı.

Gazete, aracın, 200 euro ceza karşılığında sahibine teslim edildiğini ve karşılıklı uzlaşı sonucunda da 500 euro daha ceza yazıldığını vurguladı.

 

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