Rum polisi motosikletli iki gence ateş açtı

Fileleftheros gazetesi, polisin, Argaka bölgesinde devriye gezdiği sırada, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikleti kovalarken, ateş açtığını, açılan ateş sonucu iki gencin de yaralandığını yazdı.

Gazete, motosiklette bulunan iki kişinin yakınlarının, polisin aşırı güç kullanmasından dolayı ilgili birimlere şikayette bulunacakları yönünde açıklama yaptıklarını belirtti.

Habere göre polis olayla ilgili açıklamasında, polisin, uyuşturucu olaylarının ve diğer olayların önüne geçmek için devriye yaptığı sırada, bahse konu motosikletin, şüpheli seyretmesi üzerine, motosikleti durdurmak istediği ancak motosikletin dur çağrısına uymadığını belirtti.

Polis, ilgili polislerin, havaya ateş açtığını ancak gençlerin bölgeden uzaklaştığını, daha sonra durmaları için motosikletin tekerleklerine ateş açıldığını ancak bunun da başarılı olamadığını ve gençlerin ortadan kaybolduğunu ifade etti.

Polis açıklamasında ayrıca olaydan birkaç saat sonra ardından ise 22 ve 19 yaşındaki iki gencin, doktorlara göre açılan ateşin neden olduğu ayaklarından aldıkları yaralar nedeniyle Baf Genel Hastanesi’ne gittiklerini belirtti.

Habere göre gençlerin yakınları, olayı, ombudsman, polis ve polise karşı şikayet ve iddiaların araştırılması birimine başvurmaya hazırlanıyor.

HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞAN GÜRCÜ AİLE

Öte yandan Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde, Baf polisinin, dün, hırsızlık suçundan tutuklanan Gürcü ailenin çalmış olduğu eşyalarla dolup taştığını yazdı.

Habere göre Baf polisi, 55 yaşındaki baba, 50 yaşındaki anne ve 27 yaşlarındaki oğullarının tasarrufunda, 101 adet cep telefonu, 65 cep telefonu kartı, 30 cüzdan, 34 çift gözlük, 55 adet kol saati, 6 adet fotoğraf makinesi, 3 adet sopa, 18 adet anahtar demeti ve başka eşyalar tespit etti.

Gürcü aile haklarında 8 gün tutukluluk emrinin verildiği Baf Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

ÇOCUK KAÇIRMA

Haravgi gazetesi, Baf Polisinin, bir çocuğun yasal vasisi tarafından kaçırılması olayını araştırdığını yazdı.

Yunan olan 23 yaşındaki bir adamın, yine Yunanistan’dan olan Rus kökenli 24 yaşındaki eşinin, 3 aylık bebeklerini alarak ayrıldığını ve Rusya’da kaldığı yönünde şikayette bulunduğunu yazan gazete polisin, 24 yaşındaki kadın hakkında tutuklama emri çıkardığını ayrıca “stop list’”e konduğunu belirtti.