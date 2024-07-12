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Rum polisi Omar Aldayhe adlı şahsı arıyor

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Rum polisinin, bazı suçlardan dolayı Limasol’da sakin 34 yaşındaki Omar Aldayhe adlı şahsı aradığı ve görenlerin veya bilgisi olanların hemen polise haber vermesi çağrısında bulunduğu bildirildi.
Rum polisi Omar Aldayhe adlı şahsı arıyor

Rum polisinin, bazı suçlardan dolayı Limasol’da sakin 34 yaşındaki Omar Aldayhe adlı şahsı aradığı ve görenlerin veya bilgisi olanların hemen polise haber vermesi çağrısında bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Aldayhe’nin fotoğrafını da yayınlayarak, söz konusu şahsın yasa dışı ateşli silah tasarrufu ve dolaşımı, yasa dışı patlayıcı madde tasarrufu, plaka hırsızlığı, sigortasız motorlu taşıt kullanma, yas adışı mülk tasarrufu ve uyuşturucu kullanımı ile torbacılık suçlamalarıyla arandığını yazdı.

Haberde, Aldayhe’nin 2 Temmuz’dan beri arandığı ifade edildi.

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