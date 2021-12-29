  • BIST 1.895,46
  • Altın 723.33046
  • Dolar 12.584
  • Euro 14.293
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

Rum Polisi, Rus Büyükelçiliğinde Güvenlik Önlemlerini Artırıyor

» »
Rum Polisi, Rus Büyükelçiliğinde Güvenlik Önlemlerini Artırıyor
Rum Polisi, Rus Büyükelçiliğinde Güvenlik Önlemlerini Artırıyor

Rum Polisinin, Lefkoşa Rum kesiminin merkezinde Rus menfaatlerine hizmet eden noktalarda, güvenlik önlemlerinin artırılması için dün bir direktif verdiği haber verildi.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, önlemlerin esas olarak “Engomi” bölgesindeki Rus Büyükelçiliği ve özellikle de Rus Büyükelçisinin konutuyla alakalı olduğunu yazan Politis gazetesi, bu gelişmenin, son günlerde ortaya çıkan ve Lefkoşa Rum kesiminde Rus menfaatlerine hizmet eden yerlere olası bir terör saldırı yapılacağına dair bilgilerle alakalı olduğunu belirtti.

Dolayısıyla Rum Polisinin devriyelerinin belirli noktalarda artırılmasının beklendiğini kaydeden gazete, olası terör saldırısına dair bilginin Noel’le ilgisiz olmadığını ve Rusların bilindiği üzere Noel’i eski takvime göre 7 Ocak’ta kutladığını ekledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Haralambus: “İki Toplumlu Ve İki Bölgeli Federasyon İçin Ortak Eylem Hedefine Bağlıyız”28 Aralık 2021 Salı 16:37
  • Güney Kıbrıs’taki İşletmelerin Yüzde 95,1’i Küçük Ölçekli28 Aralık 2021 Salı 16:21
  • Cezası 32 Yıl Sonra Hatırlandı28 Aralık 2021 Salı 16:16
  • Güney'de Radevusuz aşı merkezlerinde öğrencilere aşı yapılmaya devam ediliyor28 Aralık 2021 Salı 15:57
  • Deltas: Önümüzdeki günlerde vaka sayısı 3,000'i geçebilir28 Aralık 2021 Salı 15:55
  • Pana: "Omicron" dişlerini göstermeye başladı28 Aralık 2021 Salı 15:54
  • Güney'de günlük vaka sayısı 2 bine yaklaştı!27 Aralık 2021 Pazartesi 21:24
  • Kıbrıs Rum Tüketici Derneği'nden Hellenic Bank ve Bank of Cyprus'un ücret ve harçlarda uygulayacağı büyük artışlara sert tepki27 Aralık 2021 Pazartesi 17:55
  • Güney Kıbrıs’taki vaka sayısı yüksek seviyelerde olmaya devam ediyor.27 Aralık 2021 Pazartesi 17:54
  • Güney Kıbrıs'ta Randevusuz aşı merkezlerinde bugün ve yarın öğrencilerin aşılanmasına öncelik veriliyor27 Aralık 2021 Pazartesi 17:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti