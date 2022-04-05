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Rum polisi son bir haftada çok sayıda çatapat ele geçirdi

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Haberde, 67 yaşındaki bir kişinin Pile’den ayrıldığı sırada, aracında 300 çatapatla Rum polisince yakalandığı belirtilirken, çeşitli kentlerde yapılan kontrollerde de 27 ve 49 yaşındaki kişilerin tutuklandıkları belirtildi.
Rum polisi son bir haftada çok sayıda çatapat ele geçirdi

Güney Kıbrıs’ta yaklaşan Paskalya yortusu sebebiyle bazı kişilerin “Türkiye menşeli” çatapat, torpil ve benzeri ürünleri Güney Kıbrıs’a Pile üzerinden getirme çabalarının arttığı iddia edilerek, Rum polisinin son bir haftada söz konusu ürünlerden çok sayıda ele geçirdiği bildirildi.


Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta Paskalya kutlamalarında “tehlikeli bir gelenek” olan çatapat, patlangaç ve benzeri patlayıcı ürünlerin KKTC’den kaçak yollara Güney Kıbrıs’a sokulması olaylarının, söz konusu yortunun yaklaşmasıyla arttığını ileri sürdü.


Gazete, Rum polisinin özellikle Pile bölgesinde kontrolleri arttırdığını, 23 Mart 2 Nisan tarihleri arasında yapılan kontrollerde, çoğunluğu Türk menşeli olan bin 347 çatapat, 488 havai fişek, 171 sis bombası ve benzeri birçok ürünlere el konulduğunu aktardı.


Haberde, 67 yaşındaki bir kişinin Pile’den ayrıldığı sırada, aracında 300 çatapatla Rum polisince yakalandığı belirtilirken, çeşitli kentlerde yapılan kontrollerde de 27 ve 49 yaşındaki kişilerin tutuklandıkları belirtildi.

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