Rum polisi Tatlısu'da tutuklanan 4 kişi hakkında bilgi talep etti

Alihtia’nın haberine göre, Rum polisi, yakalanan kişilerin Şubat 2018’de Yermasoya’da bir lokantada vurularak öldürülen Leonidi’nin katil zanlıları olduklarına dair Kıbrıs Türk basınındaki haberler üzerine Suç ve Cezai Konularla ilgili İki Toplumlu Teknik Komite’den bilgi talep etti.

Ne Olmuştu?

Tatlısu'da bulunan Sea Terrea Bay Sitesinde bir ikametgahta polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; G.O. (E-25), P.A. (E-27), A.M.(E-30) ve J.P. (E-29)'nin tasarruflarında, bir adet toplu, bir adet 9 mm çapında ve iki adet gazlı olmak üzere toplam 4 tabanca ile 8 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştı.

Kaynak: Sanki cephanelik...Tatlısu'da bir evde 4 tabanca ve 8 adet canlı mermi bulundu