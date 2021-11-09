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Rum polisi trafik cezalarından 10 günde 330 bin Euro’luk bir meblağı toplamayı başardı

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Rum polisinin, 10 günlük süre içinde, tebliğ edilen 2 bin 107 para cezasını sonuçlandırarak, 330 bin Euro’luk bir meblağı toplamayı başardığı bildirildi.
Rum polisi trafik cezalarından 10 günde 330 bin Euro’luk bir meblağı toplamayı başardı

Rum polisinin, 10 günlük süre içinde, tebliğ edilen 2 bin 107 para cezasını sonuçlandırarak, 330 bin Euro’luk bir meblağı toplamayı başardığı bildirildi.

Güney Kıbrıs Adalet Bakanlığında yapılan toplantının ardından, yerel polis departmanlarının bu yöndeki çabalarının yoğunlaştırıldığını yazan Fileleftheros, 25 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kesilen cezalardan kaynaklanan 330 bin Euro’luk meblağın yükümlüler tespit edilerek toplandığını ekledi.

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