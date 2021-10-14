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Rum Polisi Tutuklu Azeri Konusunda Artık Terör Senaryosu Üzerinde Duruyor

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Rum Polisi Tutuklu Azeri Konusunda Artık Terör Senaryosu Üzerinde Duruyor
Rum Polisi Tutuklu Azeri Konusunda Artık Terör Senaryosu Üzerinde Duruyor

Rum polisinin, 38 yaşındaki tutuklu Azeri konusunda en belirgini terör senaryosu olmak üzere tüm ihtimallerin üstünde durduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ilgili haberinde, Güney Kıbrıs’a geçişi sırasında 27 Eylül’de Lokmacı kapısında tutuklanan Rus pasaportlu 38 yaşındaki Azeri’nin planlarının arkasında gizli olan senaryonun “terör” olduğu üzerinde durulduğunu yazdı.

Gazete, İsrail hükümetinin Azeri’nin faaliyetlerinin arkasında Güney Kıbrıs’taki İsraillilerin bulunduğu şeklindeki söylemlerin dışında, bir İsrailliye yönelik saldırının, Müslümanlar için bayram olan günde gerçekleştirileceğine dair bulguların tespit edildiğini belirtti.  

Habere göre, Rum polisi ise bu ihtimalden açıkça konuşmadan önce tüm verileri incelemeye de devam ediyor.

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