Rum polisi uyuşturucu ararken 18’inc yüzyıldan kalma gemi topları ele geçirdi

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Limasol polisi, uyuşturucu ihbarı üzerine gittiği Mutluyaka’daki evde, 36 yaşındaki Rum’u, bahçede gömülü 18’inci yüzyıldan kalma gemi toplarını çıkarırken suçüstü yakaladı. Adı açıklanmayan Rum hakkında mahkemeden iki gün tutukluluk emri alındı.

Polis sorgusunda, gemi toplarını, su altı balık avı yaptığı sırada deniz dibinde bulduğunu ve satmak niyetiyle, götürüp evinin bahçesine gömdüğü söyledi ancak yazılı ifadesinde bunları reddetti.