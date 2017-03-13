Rum polisi ve gümrük personeli KKTC’den getirildiği öne sürülen tütün ve sigara ele geçirdi

Rum Polisi ile Gümrük personelinin dün Limasol’da, KKTC’den getirildiği iddia edilen sigara ve tütün ele geçirdiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rum polisinden yapılan açıklamaya göre, Limasol’da pazar yeri olan bölgede operasyon düzenleyen polisin, bölgede seyyar satıcılık yapan bir Rum’un tasarrufunda, 46 karton sigara ile 2 bin 50 gram sarma sigara tütünü ele geçirdiğini yazdı.

Gazete, olay yerine gümrük personelinin de çağırıldığını ve gümrükçülerin, sigaraların kaçak olduğu ve KKTC’den getirildikleri tespitinde bulunduklarını öne sürdü.

Haberde, tasarrufunda kaçak sigara ve tütün ele geçirilen şahsın tutuklandığı, sigara ve tütüne de el konduğu belirtildi.