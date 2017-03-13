 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.316
  • Altın 145,384
  • Dolar 3,7394
  • Euro 3,9917
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAErdoğan'dan Hollanda'ya sert cevap!

Rum polisi ve gümrük personeli KKTC’den getirildiği öne sürülen tütün ve sigara ele geçirdi

»
Rum polisi ve gümrük personeli KKTC’den getirildiği öne sürülen tütün ve sigara ele geçirdi
Rum Polisi ile Gümrük personelinin dün Limasol’da, KKTC’den getirildiği iddia edilen sigara ve tütün ele geçirdiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rum polisinden yapılan açıklamaya göre, Limasol’da pazar yeri olan bölgede operasyon düzenleyen polisin, bölgede seyyar satıcılık yapan bir Rum’un tasarrufunda, 46 karton sigara ile 2 bin 50 gram sarma sigara tütünü ele geçirdiğini yazdı.

Gazete, olay yerine gümrük personelinin de çağırıldığını ve gümrükçülerin, sigaraların kaçak olduğu ve KKTC’den getirildikleri tespitinde bulunduklarını öne sürdü.

Haberde, tasarrufunda kaçak sigara ve tütün ele geçirilen şahsın tutuklandığı, sigara ve tütüne de el konduğu belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Türkiye’ye Süre Verdi12 Mart 2017 Pazar 11:56
  • Simerini Gazetesinin Anketi12 Mart 2017 Pazar 11:54
  • “Anastasiadis: “Bahaneler çıkmaza mazeret olamaz”12 Mart 2017 Pazar 11:35
  • Çok uluslu sivil savunma tatbikatı bugün de devam ediyor11 Mart 2017 Cumartesi 12:32
  • "Adımların açıklanmaması daha iyi"11 Mart 2017 Cumartesi 12:31
  • Çipras: “ümit kaybolmuş değil…”11 Mart 2017 Cumartesi 12:27
  • Mormenkeşe köyünde bulunan taşınmaz mal üzerine inşaa edilen binaya ilişkin karışıklık11 Mart 2017 Cumartesi 12:26
  • Kiprianu Belçika Büyükelçisi ile görüştü11 Mart 2017 Cumartesi 12:24
  • Güney Kıbrıs kara para aklanmasıyla ilgili listenin dışında kaldı11 Mart 2017 Cumartesi 12:23
  • BM Genel Sekreterliği’ne mektup gönderildi11 Mart 2017 Cumartesi 11:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti