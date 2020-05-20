RUM Polisi ve İtfaiyesi Yangınlarla Mücadele İçin Yeni Teknolojiler Tedarik Edecek

Rum polisinin, İtfaiye ve Orman Dairesi ile işbirliği içerisinde, yangınlarla mücadele için elindeki teknolojiyi güçlendirdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, polisin büyük yangınlarla mücadele edebilmek için drone, olaylarla ilgili canlı yayın ve uydu teknolojisi tedarik edeceğini ve bu yıl itibarıyla yangın söndürme helikopterlerine büyük yangınların seyrini kayıt altına alacak ve yangınlara doğru şekilde müdahale edilmesini sağlayacak özel kamerayı kullanabilecek uzman kişinin de alınabileceğini yazdı.



Gazete, yetkili makamların elinde “Hellas Sat” uydusu aracılığıyla uydu görüntüleri alabilen özel bir van da bulunduğunu ve polisin elinde şu anda mevcut olan drone’ların da büyük yangınlarda kullanılabileceğini kaydetti.

SOPAZ BÖLGESİNDE YANGIN

Gazete, bir diğer haberinde ise, Lefkoşa Rum Kesimi’ne bağlı “SOPAZ” bölgesinde dün büyük bir yangın çıktığını ve beş aracın, çıkan yangında kül olduğunu yazdı.

Haberde, bölgede bulunan bir özel okulun da tedbir amaçlı boşaltıldığı; yangının evlerin yakınına kadar ulaştığı, ancak itfaiyenin çabasıyla evlere sıçramadığı belirtildi.

Gazete, bir başka yangının da “Yeri” köyünde çıktığını ve 3 hektarlık alanın yangında kül olduğunu kaydetti.