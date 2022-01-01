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Rum Polisinde Personel Açığı

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Rum Polisinde Personel Açığı
Rum Polisinde Personel Açığı

Rum Polis Teşkilatı’nda 613 boş kadro bulunduğu, bunun da teşkilatın işleyişinde önemli sıkıntılar yarattığı bildirildi. 


Politis, Rum polisinde görev yapmakta olan toplam polis sayısının 5 bin 529, açık kadro sayısının da 613 olduğuna dikkat çekerek, daha önce açılan sınavın yazılı bölümünü geçen 99 kişi ile aday olan ancak yazılı sınavı geçmeyen 411 kişinin alınması halinde bile personel sıkıntısının yüzde 100 kapatılamayacağını yazdı.

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