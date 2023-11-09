Rum polisinden açıklama: Cinayetlerle ilgileri yok

Rum polisi Ercan’da tutuklanan şahıslarla ilgili açıklama yaptı, “Cinayetlerle ilgileri yok” dedi.

Beyarmudu’ndan kaçak şekilde Kıbrıs’ın kuzeyine geçip, Ercan’da kendilerini bekleyen ‘özel jet’ ile yurtdışına çıkmaya çalışan ancak ‘giriş’ kayıtları bulunamayınca tutuklanan ve Kıbrıs’ın güneyindeki cinayetlerle bağlantıları olduğu düşünülen şahıslarla ilgili Rum polisinden açıklama geldi.

Kıbrıs Haber Ajansı’na yapılan açıklamada polis sözcüsü, tutuklanan iki şahsın "Thanasis Kalogeropoulos ve Alexis Mavromichalis cinayetleriyle hiçbir ilgisi olmadığını" söyledi.

Polis sözcüsü, iki şahıstan birinin Polonya'da aranan bir Alman vatandaşı olduğunu ancak diğer şahısla ilgili bir bilgisi olmadığını ifade etti.

Polis, Polonya’da aranan şahsın 28 Ekim'de Larnaka havaalanına geldiğini ve sistemde “suç örgütüne katılım, kara para aklama, gasp da dahil olmak üzere çeşitli suçlarla bağlantılı olarak arandığının” tespit edildiğini söyledi.

Söz konusu şahsın tutuklandığını ve 31 Ekim’e kadar tutuklu kaldığını, ardından da 50 bin Euro kefaletle serbest bırakıldığını belirten polis, teminat gereği 3 Kasım’da polis karakoluna gelip imza etmesi gereken şahsın, bu işlemi gerçekleştirmediğini ifade etti.

Polis, ertesi gün Kıbrıslı Türk yetkililerin, İki Toplumlu Suç ve Suçlulara İlişkin Teknik Komite aracılığıyla söz konusu şahısların adadan ayrılmaya çalıştığı bilgisini aldıklarını belirtti.

Şu an cezaevinde tutuklu bulunan ve haklarında soruşturma süreci devam eden zanlıların 2 Kasım’da Beyarmudu’ndan kaçak şekilde Kıbrıs’ın kuzeyine geçtikleri biliniyor.

Zanlılar, Ercan’daki özel jetle adadan ayrılmayı planlıyordu.

Kıbrıs’ın güneyinde geçtiğimiz hafta 48 saat içerisinde iki cinayet işlenmişti. Kıbrıs’ın güneyinde 30 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde gerçekleşen iki cinayetle ilgili polis soruşturma başlatmıştı.

Cinayetlerden ilki, 30 Ekim Pazartesi günü Limasol’da gerçekleşmiş ve Thanasis Kalogeropoulos güpegündüz vurularak öldürülmüştü.

Kalogeropoulos’un cesedinde yapılan otopside, 10 kurşunla vurulduğu tespit edilmişti.

Söz konusu cinayetten 48 saat sonra ise bu kez Güney Lefkoşa’da bir cinayet işlenmişti. Alexis Mavromichalis isimli şahıs, evinde uğradığı silahlı saldırının ardından ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılmış ve hayatını kaybetmişti.

Son cinayette “Sniper” olarak bilinen keskin nişancı tüfeğinin kullanılması dikkat çekmişti.

Basında çıkan haberlerde, Alexis Mavromichalis’in, “güneydeki polis tarafından tanınan bir isim” olduğu, toplumda Alexoui adıyla tanınan şahıs, güneyde cinayet ve gasp vakaları ile tanınıyordu.

İkinci kattaki apartman dairesinin balkonunda bulunduğu sırada, sniper ile yapılan tek atışla öldürülen Mavromihalis’in tetikçiler tarafından infaz edildiğinden şüphe ediliyordu.

Benzer durum geçtiğimiz pazartesi günü 10 el ateş edilerek öldürülen Thanasi Kaloyeropulu cinayetinde de yaşandı.