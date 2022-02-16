Rum Polisine Alınan Yeni Araçlar Arasında Toma da Var

Rum polisinin, kısa süre önce, plaka tanıma sistemi ve taşınabilir hız tespit radarına sahip son teknoloji ürünü araçlar satın aldığı haber verildi.

Rum polisi için satın alınan toplam 96 yeni araç içerisinde, sinyalleri ve işaretleri bulunmayan 9 konvansiyonel devriye aracı bulunduğunu da yazan Fileleftheros gazetesi, bu araçların sürat kontrolü için kullanılacaklarını kaydetti.

Teknolojik Kalkınma Dairesi Müdürü Loizos Prastitis ise konu hakkında gazeteye yaptığı açıklamada, satın alınan akıllı araçların ölümlü kazaların azaltılması için tali yol ağlarında kullanılacaklarını belirterek, 96 aracın 44 tanesinin SUV olduğunu, geriye kalan 42’sinin de ANPR sistemine sahip olduklarını ifade etti.

Rum polisinin mobil karakol görevini görecek iki yeni araçla güçlendirileceğini de kaydeden gazete, bu araçların, olay yerlerinde kullanılacağından, tanık ve zanlılardan ifade alınması süresini azaltmasının beklendiğini belirtti.

Gazete, bu araçların, meydana gelen olaylarla ilgili canlı görüntüler sunması için televizyon ve ekrana sahip olacaklarını da kaydetti.

Rum polisinin yasadışı toplanmalar, ayaklanmalar ve holiganlık olaylarında kullanılmak üzere 5 adet de TOMA aracı alacağını yazan gazete, polisin önümüzdeki dönemde devriye araçlarına 3 adet de elektrikle çalışan araç eklemesinin beklendiğini ekledi.