Rum Polisini Verileri ABD’ye Aktarıyor

Güney Kıbrıs ile ABD arasında 17 Haziran 2024 tarihinde imzalanan “Ciddi Suçların Önlenmesi İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde “Kıbrıs vatandaşlarının verilerinin ABD’nin incelemesine açılacağı” iddia edildi.

Haravgi gazetesi, “Kıbrıs Vatandaşlarının Verilerine Otomatik Erişimin Anahtarı ABD’ye Veriliyor” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs ile ABD arasında 17 Haziran 2024 tarihinde imzalanan “Ciddi Suçların Önlenmesi İşbirliği Anlaşması’nın” onaylanmasını öngören yasanın Rum Meclisi’ne sunulduğunu, bu yasanın, dolayısıyla da anlaşmanın onaylanmasıyla, “Kıbrıs vatandaşlarının verilerinin ABD’nin erişimine açılacağını” yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs ile ABD arasında 2015 yılında, Güney Kıbrıs’ın vize muafiyet programına (Visa Waiver Program) dahil olmasını da içeren “PCSC Anlaşması” imzalandığını, yukarıda adı geçen anlaşmanın da bu anlaşmadan ileri geldiğini belirterek, anlaşmanın uygulamaya konmasıyla birlikte her iki tarafa da veri arama yetkilerini kullanma hakkının tanınacağını vurguladı.

Gazete, “PCSC Anlaşmasının” kişilerin ülkeye girişte veya vize başvurusunda, ciddi bir suça karışıp karışmadıkları, soruşturmaya tabi olup olmadıkları gibi bilgilerin taraflarca elde edilebilmesini sağladığını belirtirken böylece ABD’nin, Rum polisinin “otomatik parmak izi tanıma sisteminde mevcut tüm uygun verilere erişim elde edeceğini” yazdı.