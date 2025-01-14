Rum Polisinin, bir genci silahla öldürmesinin ardından tepkiler büyüyor: Polisin istifası isteniyor

Luricina'da bir polis operasyonu sırasında 24 yaşındaki bir gencin öldürülmesi, Adalet Bakanı ve Polis Şefi üzerindeki istifa baskısını artırdı. Siyasi partiler ve kamuoyu, hesap verebilirlik ve adalet talebiyle tepki gösteriyor.

Lurucina (Akıncılar)-Bodamya köyü arasında bir polis operasyonu sırasında 24 yaşındaki Pakistanlı bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesi, Adalet Bakanı ve Polis Şefi üzerindeki istifa baskılarını artırdı.

Başta AKEL ve DISY olmak üzere siyasi partiler, olayın ele alınış şeklini sert bir şekilde eleştirirken, gün içinde protestoların artması bekleniyor.

6 Ocak’ta gerçekleşen olayda, başta çelişkili bilgiler paylaşılmış olsa da, kurbanın polis tarafından vurulduğu ortaya çıktı.

Muhalefet partileri, Adalet Bakanlığı’nı ve emniyet teşkilatını hesap verebilirlik ve kamu güvenliğini sağlamada yetersiz kalmakla suçladı.

AKEL Adalet Dairesi Başkanı ve parti siyasi büro üyesi Aristos Damianou, Adalet Bakanı Marios Hartsiotis’in tutumunu sert bir şekilde kınadı.

ARİSTOS DAMİANOU: BU DURUM KABUL EDİLEMEZ

“Epifani Yortusu’nda, Nicosia’nın Akropolis bölgesinde yarı çıplak bir şekilde ölü bulunan 24 yaşındaki bir gencin, Potamia’da polis kurşunuyla öldürüldüğü beş gün sonra ortaya çıktı. Bu durum kabul edilemez” diyen Damianou, bakanın hesap verebilirlik taleplerini reddetmesini eleştirdi.

Damianou, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem bakanın hem de polis şefinin istifa etmesi gerektiğini söyledi:

“Bu istifalar, siyasi duyarlılık ve kurumsal hesap verebilirliğin göstergesi olur. Şu anda bu nitelikler eksik”

Adalet Bakanı ise pozisyonunu koruyarak, CyBC’ye yaptığı açıklamada “Birincil hedefimiz güvenlik hedeflerimizi başarmaktır” dedi. Hükümet sözcüsünün ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

DISY'de Adalet Bakanlığı’na yönelik eleştirilerde bulunarak, olayın derinlemesine soruşturulmasının önemini vurguladı:

“Bu benzeri görülmemiş olayın tam olarak aydınlatılması toplumun talebidir. Her geçen saat, halkın güvenlik hissini ciddi şekilde zayıflatmaktadır”

Parti, bakanlığın sorumluluk alması gerektiğini belirterek, geçmişteki olayların güncel başarısızlıklar için bahane olarak kullanılmasını da eleştirdi. “Vatandaşlar, daha az söz ve daha fazla eylem bekliyor” ifadelerine yer verdi.

ELAM POLİSİN EYLEMLERİNİ SAVUNDU

Öte yandan ELAM, polisin eylemlerini savunan bir açıklama yaptı:

“Polis, Cumhuriyet’in her yasal vatandaşını korumak için yorulmadan çalışmaktadır” diyen ELAM, polisin tampon bölgede tehlikeli koşullarda hareket ettiğini ve yasadışı insan kaçakçılığını önlemeye çalıştığını savundu.

Volt ise Adalet Bakanı ve Polis Şefi’nin kamuoyuna net cevaplar vermesi gerektiğini belirtti. Partinin yaptığı açıklamada, başsavcı tarafından atanan ceza soruşturmacısının bağımsızlık ve tarafsızlık konusunda soru işaretleri yarattığı ifade edildi.

Kamuoyundaki öfke büyürken, sivil toplum kuruluşlarının da konuya dahil olması bekleniyor. Önemli şehirlerde düzenlenecek protestolar, siyasi gündemi şekillendirecek gibi görünüyor.