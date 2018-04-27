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Rum polisinin mahkumlara şiddet kullandığına dair rapor

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Avrupa Konseyi İşkencenin Önlenmesi Komitesi’nin (CPT), Rum polisinin cezaevindeki mahkumlara karşı şiddet kullandığına dair rapor hazırladığı bildirildi.
Rum polisinin mahkumlara şiddet kullandığına dair rapor

Fileleftheros gazetesi, CPT’nin dün yayınlanan raporunda, Rum polisinin kötü muamelesiyle ilgili çok sayıda şikayet bulunduğunun kaydedildiğini ve yetkili makamlara, bu şikayetlerin araştırılması için daha etkin bir sistem oluşturması çağrısının yapıldığını yazdı.

Haberde, CPT’den bir heyetin geçen yıl Güney Kıbrıs’a giderek birtakım temaslarda bulunduğu ve bu çerçevede, küçük yaştaki mahkumlar da dahil, birçok mahkumun polisten gördüğü kötü muameleye dair bilgiler elde ettiği ifade edildi.

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