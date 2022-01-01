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Rum Sağlık Bakanı: Çok Daha Sert Önlemler Alma İhtimali Masada

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Rum Sağlık Bakanı: Çok Daha Sert Önlemler Alma İhtimali Masada
Rum Sağlık Bakanı: Çok Daha Sert Önlemler Alma İhtimali Masada

Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas, yeni tip koronavirüsün Omicron varyantının yayılmasını önlemek için şimdikinden çok daha sert önlemler alma ihtimalinin masada bulunduğunu söyledi.


Hacipandelas haftalık Simerini’ye verdiği özel röportajda mevcut önlemlerin daha da sıkılaştırılmaması ve “uzak olmasına rağmen, vakalar daha da artarsa ihtimal dışı olmayan en kötü senaryo” diye nitelediği yeni kapanmaya girilmemesi için halka uzmanların talimatlarına ve Sağlık Bakanlığı’nın protokollerine uyma çağrısı yaptı.

 
Hacipandelas RİK’e yaptığı açıklamada ise Omicron varyantının yayılım oranının yüzde 60’ı aştığına, yeni daha katı önlemler için her şeyin koronavirüs hastalarının hastaneye yatışlarına bağlı olacağına işaret ederek “daha katı önlem alıp almayacağımızı salı günü göreceğiz” ifadesini kullandı.

 


7 AYLIK HAMİLE, SEZARYAN VE ENTÜBE EDİLDİ


Haravgi, koronavirüs hastası 7 aylık hamile kadının Larnaka Genel Hastanesi’nden Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’ne nakledildiğini, nakil sırasında entübe edilen kadına Lefkoşa’da sezaryan yöntemiyle doğum yaptırıldığını bildirdi. 


Habere göre aşısız olduğu kaydedilen kadın doğumdan sonra entübe halde yoğun bakım servisinde, bebeği de Makarios Hastanesi yenidoğan yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.


Fileleftheros ise hamileliği sırasında entübe edilmek zorunda kalınan 3 koronavirüs hastası daha bulunduğunu, bunlardan ikisinin entübasyon nedeniyle bebeğini kaybettiği bilgisini aktardı. 

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