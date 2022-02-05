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Rum Sağlık Bakanı Hacipandelas’ın Covid-19 testi pozitif…

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Rum Sağlık Bakanı Hacipandelas’ın Covid-19 testi pozitif…
Rum Sağlık Bakanı Hacipandelas’ın Covid-19 testi pozitif…

Güney Kıbrıs’ta Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas’ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Hacipandelas, aşılı olduğu için hastalık semptomlarını hafif geçirdiğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ın epidemiyolojik göstergesindeki düşüşün durduğu ve çocuk vaka sayısının artmaya başladığı belirtilirken enfete olup hastaneye giriş yapan 5 kişiden sadece birinde kronik rahatsızlık taşıyor olması da dikkat çekti.

Fileleftheros ve diğer gazetelerin Güney Kıbrıs’ın dün yayımlanan güncellenmiş 14 günlük epidemiyolojik göstergesine dayandırdığı habere göre, tedavi altına alınmış, yaş ortalaması 66 olan 232 hastadan yalnızca 35’inin kronik hastalığı var.

Yoğun bakımda tutulan 37 hastanın tamamı entübe halde. Koğuşlarda tedavi gören hastaların yüzde 75-77’si Omicron, yoğun bakımda tedavi görenlerin yüzde 91’i de Delta versiyonu bulaştı. Enfekte olan hasta sayısındaki artışın, okullarda yapılan test sayısı ile doğru orantıda arttığına işaret edildi.

SAĞLIK BAKANI DA POZİTİF

Yine Fileleftheros dün açıklanan 3 bine yakın yeni vaka arasında Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas’ın da olduğunu yazdı.

Gazete Hacipandelas’ın kişisel sosyal medya hesabından, test sonucunun pozitif çıktığını, aşılı olduğu için hastalık semptomlarını hafif geçirmekte olduğunu açıkladığını yazdı.

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