Rum Sağlık Bakanı: Önümüzdeki iki günde kaydedilecek vaka sayısı, yeni tedbirler alınıp alınmayacağını belirleyecek.

Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas, Kıbrıs’taki yeni koronavirüs vakalarının sayısıyla ilgili önümüzdeki iki günde kaydedilecek sonuçların, daha sıkı tedbirler alınması hedefiyle önümüzdeki hafta içinde Bilimsel Danışma Ekibiyle toplantı yapılıp yapılmayacağını belirleyeceğini açıkladı.

Hacıpandelas, bugün öğle saatlerinde Mağusa Hastanesi’ne gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde yaptığı açıklamada, karar alma konusunda belirleyici faktörlerin yeni vakaların ve hastanede tedavi gören hastaların sayısının yanı sıra pozitiflik oranı olduğunu belirtti.

Pandemiyle ön cephede savaşan doktorlara ve hasta bakıcılara tüm çabalarından dolayı teşekkür eden Sağlık Bakanı, sağlıkçılar sayesinde Kıbrıs’ın koronavirüsle mücadelede tüm Avrupa’ya kıyasla en iyi sonuçları elde ettiğini söyledi.

Hacıpandelas, Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü ve özel hastanelerin temsilcileri arasında yapılan toplantının sonucunda, birçok hastanın devlet hastanelerinden özel hastanelere sevk edildiğini ve böylece şu anda koronavirüs hastaları için yeterince yatak bulunduğunu sözlerine ekledi. Sağlık Bakanı, şimdiye kadar Omikron varyantını bulaşmış olan vakaların tedavi için hastaneye kaldırıldığına dair bir bilgi almadığını ve durumun her gün takip edildiğini ifade etti.