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Rum Sağlık Bakanı’nın açıklaması: “vaka sayısı artacak ama bir süre sonra gerileme olacak”

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Rum Sağlık Bakanı’nın açıklaması: “vaka sayısı artacak ama bir süre sonra gerileme olacak”
Rum Sağlık Bakanı’nın açıklaması: “vaka sayısı artacak ama bir süre sonra gerileme olacak”

Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu’nun, Güney Kıbrıs’taki vaka sayısında ilerleyen günlerde artış olacağı konusunda uyarıda bulunduğu, ancak bu sabah itibarıyla uygulamaya konulacak olan gerek uçuşların durdurulması, gerekse market ve eczanelerin çalışma saatlerine dair yeni genelgelerle, vakalarda azalma olmasını umduklarını söylediği bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre Yoannu, vatandaşlara virüsten korunmak için gereken tüm tedbirleri almaları ve evde kalmaları çağrısını yineleyerek, devlet hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinde 126 yatak oluşturulduğunu ve solunum cihazları da dahil, gerekli teçhizatların tümünün tedarik edildiğini belirtti.

Yoannu, ilaç stoklarının da yeterli olduğunu ve kimsenin endişe etmemesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, Yoannu’nun yaptığı açıklamalarda, korona virüsü vakalarının görüldüğü üç devlet hastanesi ile iki özel hastanenin, sunduğu hizmetlerine geçici olarak ara vermesinin sağlık sistemini “kızağa çektiğini” ve bu sebepten ötürü “başarısız olduklarını” söylediğini yazdı.

Gazete, karantinaya alınan doktorlar ve hemşireler bulunması nedeniyle personel sıkıntısı yaşandığını ve yeni doktor ile sağlıkçı istihdamı için münhal açıldığını kaydetti.

22 OTEL KARANTİNA BÖLGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Fileleftheros gazetesinin bir başka haberinde ise, Güney Kıbrıs’taki 22 otelin karantina oteline dönüştürüleceği bildirildi.

Gazete, Mart-Nisan-Mayıs aylarında turizmde ölü sezon perspektifi nedeniyle, otelcilerin Rum Hükümeti’nin çağrılarına yanıt vererek, yurtdışından gelip 14 gün süreyle karantinada kalacak olan vatandaşlara kapılarını açma kararı aldığını yazdı.

Otellerin bin 700 yatak kapasiteli olduğunu ve hedefin 2 bin yatak kapasitesine çıkmak olduğunu belirten gazete, Rum Hükümeti’nin bu otellere, tek kişilik odalar için günlük 60 Euro, çift kişilik odalar içinse 90 Euro ödeyeceğini kaydetti.

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