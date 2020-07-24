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Rum Sağlık Bakanlığı, “nerede enfekte olduğu bilmeyen” vakalar konusunda endişeli

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Rum Sağlık Bakanlığı, “nerede enfekte olduğu bilmeyen” vakalar konusunda endişeli
Rum Sağlık Bakanlığı, “nerede enfekte olduğu bilmeyen” vakalar konusunda endişeli

Rum Sağlık Bakanlığı’nın,  virüsün toplum içinde aktif olmaya devam ettiğine işaret ederek, “nerede enfekte olduğunu bilmeyen” vakalar konusunda endişelerini dile getirdiği bildirildi.

Alithia gazetesi Güney Kıbrıs’ta yapılan bin 575 test neticesinde dün 5 yeni Koronavirüs vakasının tespit edildiğini, toplam rakamın ise bin 45’e çıktığını yazdı.

Vakalardan birinin, 21 Temmuz’da özel izinle İsrail’den gelen, testi de negatif çıkan bir kişi olduğunu yazan gazete, diğer bir vakanın, 22 Temmuz’da Dubai üzerinden Irak’tan gelen Güney Kıbrıs sakini Kanada asıllı bir kişi olduğunu belirtti.

Kanada asıllı kişinin de testi negatif olan belge sunduğunu belirten gazete, bunun kabul edilmediğini, Kıbrıs sakini olan kişilerin havalimanında da test yapma haklarının bulunduğunu anımsattı.

Gazete, diğer 3 vakanın  ise, 21 Temmuz’da vaka olarak belirlenen “Kıbrıslı” bir kadının yakın aile çevresinden olduğunu, bu 3 kişiden de 1’nin semptom gösterdiğini belirtti.

RUM SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ÇAĞRI

Gazete aynı haberinin içerisinde, Rum Sağlık Bakanlığı’nın bir açıklama yaparak toplumda, “nerede enfekte olduğunu bilmeyen” vakalar konusunda endişelerini dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı, son dönemde ve özellikle Limasol bölgesinde semptom gösteren ancak, teyit edilmiş bir vakayla teması olmayan ya da seyahat geçmişi bulunmayan kişilerin-vakaların belirlenmesi konusundaki endişesini dile getirdi ve halkın, tedbirleri uygulamaya devam etmesi ve dikkatli olması yönünde uyardı.

Virüsün toplum içinde aktif olmaya devam ettiğine de dikkati çeken Rum Sağlık Bakanlığı rahatlama ve tedbirlerin yerine getirilmesinde gözlemlenen aşırı gevşemelerin, olumlu epidemiyolojik göstergelerin alaşağı edilmesine ve raydan çıkılmasına neden olacağını belirtti.

Sağlık Bakanlığı tedbirlerin uygulanmasında disiplinli olunması gerektiği konusunda da uyarılarda bulundu.

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