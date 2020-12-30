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Rum Sağlık Sistemi Büyük Baskı Altında

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Rum devlet hastanelerine rekor sayıda koronavirüs hasta girişi olduğu, bu nedenle Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi’nin ikinci yoğun bakım servisinin boşaltılarak koronavirüs hastaları için 17 yatak sağlandığı bildirildi.
Rum Sağlık Sistemi Büyük Baskı Altında

Rum devlet hastanelerine rekor sayıda koronavirüs hasta girişi olduğu, bu nedenle Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi’nin ikinci yoğun bakım servisinin boşaltılarak koronavirüs hastaları için 17 yatak sağlandığı bildirildi.

Rum radyosu Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü Basın Sözcüsü Haralambos Harilau’nun “sağlık sistemi büyük baskı altında” uyarısında bulunduğunu duyurdu.

Harilau şu ana kadar sadece 1 numaralı yoğun bakım servisinin koronavirüs hastalarına hizmet verdiği Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi’nde, artan hasta girişleri nedeniyle 17 yatak daha kazanabilmek için 2 numaralı yoğun bakım servisindeki hastaların diğer devlet ve özel hastanelere nakledilerek boşaltıldığını ve koronavirüs hastalarına tahsis edildiğini anlattı.

Koronavirüs saptanan kişilerde hastalığın teşhis tarihinden 7-10 gün sonra başladığını hatırlatarak Noel ve Yılbaşı tatilinin ardından hasta girişlerinde daha büyük artış beklediklerini belirten Harilau “Bugün devlet hastanelerinde, büyük bölümü yoğun bakımda olmak üzere çok sayıda koronavirüs hastası tedavi görüyor. Sistem büyük bir baskı altında.  Durum şimdilik yönetilebilirdir ancak hasta sayısı çok fazla olduğu için çok sınırdayız ve pozitif vaka sayısındaki artış dikkate alınırsa, önümüzdeki günlerde hasta sayısı daha da artacak” dedi.

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