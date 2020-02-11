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Rum Savun Bakanı İsrail’de

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Rum Savun Bakanı İsrail’de
Rum Savun Bakanı İsrail’de

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, dün gittiği İsrail’de mevkidaşı Naftali Bennett’le bir araya geldi.
Fileleftheros gazetesi, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in dün gittiği İsrail’de mevkidaşı Naftali Bennett’la görüştüğünü yazdı.

Habere göre, Savvidis ve Bennett, iki ülke arasında savunma alanında işbirliğinin geliştirilmesi konularını ele aldılar.
İki bakanın, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail savunma bakanları arasında üçlü zirve gerçekleştirilmesi planları ve

ABD’nin bu çabalara katılımı konularını da ele aldıklarını belirten gazete, Mart ayında ABD, İsrail ve Yunanistan tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek olan ve Güney Kıbrıs’ın da ilk kez katılacağı büyük bir askeri tatbikatın yapılacağını da vurguladı.

Habere göre Mart ayındaki tatbikat, Girit’den Hayfa’ya kadar uzanan bir alanda ve katılımcı ülkelerin hava ve deniz kuvvetlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilecek. 

Gazete ayrıca, iki ülke askeri kurmaylarının ise, internet tehditleri, araştırma ve kalkınma konularında 2020 yılında yapılması öngörülen işbirliği programına imza attıklarını belirtirken, iki ülkenin bu alanlarda daha fazla ortak faaliyet gerçekleştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

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