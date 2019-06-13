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Rum Savunma Bakanı Angelidis: “Kıbrıs istikrar kapısına dönüştü”

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Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Güney Kıbrıs’ın üçlü işbirlikleri ve MED7 gibi başka inisiyatifler içerisinde, istikrar kapısına dönüşmeyi başardığını ifade etti.
Rum Savunma Bakanı Angelidis: “Kıbrıs istikrar kapısına dönüştü”

Fileleftheros gazetesi Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in “Ulusal ve Müttefik Ortamda Savunma Politikası ve Diplomasi” konulu atölye çalışmasında yapmış olduğu konuşmaya yer verdi.

Habere göre Angelidis, üçlü işbirliklerinden söz ederken bunları düzenleyen ilkelerin, “kuşatma, ambargo veya tek temsiliyet” temelinde işlev görmediğini aynı zamanda herhangi bir  ülke aleyhine de yönelmediğini belirtti.

Angelidis bu işbirliklerinin karşılıklı kazanç ve yapıcı  işbirliğinin (win win) ileriye götürülmesi için bir aracı da teşkil ettiğini söyledi.

Rum yönetiminin, dış politikasının artık tek konulu olmadığını; ülkeyi, Doğu Akdeniz’de istikrar ve güvenlik kapısı ile olumlu referans haline dönüştürdüğünü söyleyen Angelidis, Türkiye’nin,  Kıbrıs’ın deniz bölgelerindeki egemenlik haklarını ihlal ettiğini ifade ederek; uluslararası hukukun sunduğu her yasal aracı tüketeceklerini ayrıca tüm uluslararası örgütlere yönelik girişimlerde bulunacaklarını belirtti.

Angelidis açıklamasında Güney Kıbrıs-İsrail-İtalya-Yunanistan arasındaki  Eastmed’e ilişkin  anlaşmadan da söz ederken; bunun büyük bir jeostratejik önemle önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

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