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Rum Savunma Bakanı Angelidis’in açıklamaları

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Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Türkiye ve KKTC’nin eylemlerinin, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlamasını mümkün kılmadığı iddiasında bulundu.
Rum Savunma Bakanı Angelidis’in açıklamaları

Fileleftheros gazetesi, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in dün bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinde ilerleme sağlanabilmesi için Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının “gerekli saygıyı göstermesi ve her yeni girişimde, kabul edilemez koşullar sunmaktan vazgeçmeleri gerektiğini” söylediğini yazdı.

Angeldis konuşmasında, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki eylemleri ile kapalı bölge Maraş’a yönelik girişimlerin, müzakerelerin yeniden başlamasını mümkün kılmadığı iddiasında bulundu.

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