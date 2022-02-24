Rum Savunma Bakanı Birleşik Arap Emirliklerinde Temaslarda Bulundu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinde eşlik eden Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in, bu çerçevede Abu Dabi’de bir dizi görüşme ve temaslarda bulunduğu haber verildi.



Petridis’in Abu Dabi’de, Birleşik Arap Emirliklerinin savunma konularından sorumlu bakanı Mohamed Al Bowardi’yle ikili bir görüşme ve çalışma yemeğinde bir araya geldiğini yazan Alithia gazetesi, iki bakanın savunmayla ilgili konuları ele aldıklarını, aynı zamanda 2021-22 yılı işbirliği memorandumu ve ikili savunma işbirliği programı temelinde, bir sonraki eylemlerini belirlediklerini belirtti.



Gazete iki bakanın Ukrayna’daki gelişmeler ile Körfez ve Doğu Akdeniz’in geniş bölgesindeki güvenlik konusunu ele aldıklarını aynı zamanda barış ve istikrar için işbirliğinin ileriye götürülmesine dair taahhütlerini teyit ettiklerini de iletti.



Gazete, Petridis’in ziyaret çerçevesinde insansız hava araçlarıyla ilgili bir fuarı (UMEX-22) ziyaret ettiğini ve burada bu sektördeki son teknolojik gelişmelerle ilgili bilgi aldığını da ekledi.