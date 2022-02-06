Rum Savunma Bakanı İngiltere Yüksek Komiseri’yle Görüştü

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, cuma günü İngiltere Yüksek Komiseri Steven Lillie’yle görüştü.



Fileleftheros gazetesi, görüşmeyle ilgili habere yer verdi.



Habere göre görüşmede, savunma alanında ikili iş birliği, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ele alınırken, Rum Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya sayfasından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, görüşmenin çok verimli geçtiği ifade edildi.



Lillie de kendi sosyal medya hesabından, “İki ülke arasındaki savunma ilişkileri ve 2022 yılına dair planlar konusunda çok değerli bir görüşme gerçekleştirdiklerini” aktardı.