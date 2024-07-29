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Rum Savunma Bakanı: Müzakereler için çabalamaya devam ediyoruz

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Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Kıbrıs sorununda müzakerelerin yeniden başlaması için çabalamaya devam ettiklerini söyledi.
Rum Savunma Bakanı: Müzakereler için çabalamaya devam ediyoruz

Fileleftheros’un haberine göre dün katıldığı bir anma töreninde konuşan Palmas “onurlu ve samimi bir diyalog ile Kıbrıs sorununa işleyebilir ve sürdürülebilir bir çözüm, halka da barış, güvenlik, refah ve ilerleme sağlamak istediklerini” öne sürdü. “Kıbrıs’ta özgürlük ve barış rüzgarı ancak o zaman yeniden esebilir.” dedi.

Palmas, Türkiye’yi “revizyonist söylem kullanmakla” suçladı, Kıbrıs müzakerelerinin BM Güvenlik Konseyi kararları ve uzlaşılmış çerçeve temelinde yeniden başlaması için çabalamaya devam ettiklerini söyledi.

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