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Rum Savunma Bakanı Petridis: “Türkiye sıcak temas istiyor”

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Alithia gazetesi, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in, Türkiye’nin Akdeniz’deki faaliyetlerini yorumladığını ve Türkiye’nin sürekli sıcak temas yaşlanması arzusunda olduğunu söylediğini yazdı.
Rum Savunma Bakanı Petridis: “Türkiye sıcak temas istiyor”

Alithia gazetesi, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in, Türkiye’nin Akdeniz’deki faaliyetlerini yorumladığını ve Türkiye’nin sürekli sıcak temas yaşlanması arzusunda olduğunu söylediğini yazdı.

Petridis söyleşisinde, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) düzeyinin, diğer ülkelerle sürekli yapılan tatbikatlar sayesinde sürekli yükseltmekte olduğunu iddia ederken, Yeşil Hattın kontrol ve gözetlenmesi konusuna da değindi.

Yeşil Hat üzerinde RMMO nöbet noktalarının çoğunun boş olduğu iddialarını yanıtlayan Petridis, RMMO’nun yeniden yapılanması çerçevesinde bazı düzenlemeler yapıldığını doğrularken, sınır hattının gözetlenmesini ve KKTC’den kaçak göçmen geçişlerini de büyük oranda önlemesi öngörülen sistemin satın alınması sürecinin de ilerlemekte olduğunu vurguladı.

ABD’nin Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunu kısmi kaldırması konusuna da değinen Petridis, ABD’yle silah alımına ilişkin herhangi bir ayrıntının görüşülmediğini de sözlerine ekledi.

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