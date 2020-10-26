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Rum Savunma Bakanı’ndan Türkiye’ye Eleştiri

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Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, dün bir anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye’yle ilgili bilindik eleştirilerini yineledi.
Rum Savunma Bakanı’ndan Türkiye’ye Eleştiri

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre Petridis, “Türkiye’nin, kısa süre önce Maraş’ın sahil şeridinin bir kısmını açarak aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’i ve Yunanistan kıta sahanlığında uluslararası hukuku ihlal etmeyi sürdürerek, kışkırtıcı ve saldırgan tutumunda ısrarcı olduğunu” iddia etti.

“Türkiye’nin davranış şeklinin Doğu Akdeniz bölgesinde gerilimin tırmanmasına yol açtığının artık bir gerçek olduğunu” da öne süren Petridis, bunun BM Güvenlik Konseyi ile BM örgütü dahil olmak üzere, uluslararası toplumun tepkisine neden olduğunu ileri sürdü.

Petridis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Türkiye’nin yasadışı olduğu ileri sürülen eylemlerinin kınanması için bir dizi faaliyette bulunduğunu sözlerine ekledi.

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