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RUM Savunma Bakanlığı’nda Yeni Çatı

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RUM Savunma Bakanlığı’nda Yeni Çatı
RUM Savunma Bakanlığı’nda Yeni Çatı

Rum Savunma Bakanlığı çatısında önemli değişikliklerin yapılması bekleniyor.

Politis gazetesi, ekonomik krizle ilişkili nesnel zorluklar nedeniyle yıllardır “donmuş” olarak kalan Savunma Bakanlığı çatısında önemli değişikliklerin yapılacağını yazdı.

Rum Savunma Bakanlığı’nda yapılacak önemli değişikliklerin Meclis’e sunulan yasa tasarısıyla ileriye götürüleceğini yazan gazete, yasa tasarısının, savunma müdürü, kıdemli savunma memuru ve memurlarla ilgili kadrolar olduğunu belirtti.

Yasa tasarısının İngiliz uzmanlarının, 5 yıl önce yaptıkları öneri çerçevesinde hazırlandığını belirten gazete, Savunma Bakanlığı’nın, spesifik görüşler için uzman personele gereksinimi olduğunu da yazdı.

Gazete haberinde ayrıca, Savunma Bakanlığı’nda yapılacak değişikliklerin, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun savaş birimlerinde kullanımı için askeri personelin serbest bırakılmasını da amaçladığını belirtti.

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