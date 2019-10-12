Rum savunma zırhına ilişkin harcamalar düşük

Rum Savunma Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçesinde dahil olan teçhizat programlarına (savunma zırhı) ilişkin harcamaların Rum Milli Muhafız Ordusu’nun kroniklerindeki en düşük miktar olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Savunma Bakanlığı’nın, oylanmak üzere Meclis’e sunulan 2020 yılına ait bütçesinde, teçhizat programlarına ilişkin harcamaların düşük miktarda olduğunu ancak Savunma Bakanlığı’nın, 2019 yılında olduğu gibi, 2020 yılında da 50 milyon Euro’luk ek bir bütçe temin edeceğine dair teyitler aldığını yazdı.

Gazete askeri kaynaklarına dayanarak bu konudaki ödeneğin, 43 milyon 566 bin 390 Euro’yu öngördüğünü, ayrıca yeterli olarak addedilmediğini de belirtti.

Habere göre 2019 yılında savunma zırhının, ilk başta 51 milyon 867 bin 129 Euro’yu öngörürken daha sonra ek bütçeyle bu, 120 milyon Euro’ya çıktı, 2018 yılında da 76 milyon 910 bin 214 Euro olan savunma zırhı, daha sonra 97 milyon Euro civarına yükseldi.

Gazete ayrıca subay ve astsubayların yıllık maaşlarını öngören ve 151 milyon 201 bin 24 Euro’yu teşkil eden “Kıbrıs Ordusu” kalemi, ödeneklere ilişkin kalem, 163 milyon 802 bin 117 Euro olan RMMO kalemi gibi başlıkların ayrıntılarına da yer verdi.