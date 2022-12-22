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Rum Sayıştay Başkanlığı’ndan Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili özel rapor

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Rum Sayıştay Başkanlığı'nın “Baf ilçesinde 19 Kıbrıslı Türk ticari taşınmazının devredilmesi prosedürünün denetimi” konulu özel bir rapor hazırladığı ve raporda konuyla ilgili kusurlar ve eksiklikler olduğunun tespit edildiği haber verildi.
Rum Sayıştay Başkanlığı’ndan Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili özel rapor

Alithia gazetesi “Kusurlar ve Eksiklikler Tespit Ediliyor” başlıklı haberinde, Sayıştay Başkanlığı ofisinin, hazırlanan özel raporun Sayıştay Başkanlığının internet sitesinde yayınlandığını dün açıkladığını belirtti.

Sayıştay Başkanlığının, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi üyelerinden, AKEL milletvekili Hristos Hristofidis’in Baf’taki ticaret merkezinin merkezi bölgelerinde bulunan ve Kıbrıs Türk Malları Vasiliğinin idaresi altında olan 17 dükkânın devredilmesiyle ilgili şikâyeti üzerine bir uygunluk denetimi yaptığını yazan gazete, kontrolün amacının, bahse konu dükkanların Kıbrıs Türk Malları Yasası ve Kıbrıs Türk Malları yönetmeliklerinde belirlenen prosedür ve kriterler, Rum Bakanlar Kurulunun 84.964 sayılı 21 Mayıs 2018 tarihli kararında öngörülen prosedür, aynı zamanda Kıbrıs Türk Malları İdaresi Biriminin ilgili genelgelerine uygun olarak devredilip devredilmediğinin ortaya çıkması olduğuna işaret etti.

Gazete raporun “bahse konu 19 taşınmazın devredilmesinin incelendiği çerçevede, Kıbrıs Türk mallarının tahsis prosedürünün, özellikle Kıbrıs Türk Malları vasisi tarafından yetki dağılımının belirsizliği, özel komitenin oluşumu ve atanması konuları, piyasaya uygun olmayan kira bedeli belirlenmesi, tamamlanmamış destekleyici başvurular sunulması, kullanıcı arşivi ve kararların yayımlanmaması aynı zamanda belirlenen kriterler temelinde her başvurunun verilerinin değerlendirilmesi esnasındaki düzensizlikler yüzünden, uygulanması esnasında kusurları ve eksiklikleri olduğuna” işaret ettiğini yazdı.

Mevcut kriterlerin genelliği yüzünden bunların yeterli olmadıkları ve bu tezi tüm müdahil tarafların benimsediğinin görüldüğü belirtilen raporda, bunun sonucunda Kıbrıs Türk gayrimenkullerinin devredilmesiyle ilgili kararların tarafsızlığı konusunun ortaya konduğu da ifade edildi.

Sayıştay Başkanlığının, Kıbrıs Türk ticari gayrimenkullerinin tahsis prosedürlerinin her daim takip edilmesini ve bunların belirlendiği kurumsal çerçeveyle tutarlı olması tavsiyesinde bulunduğunu da yazan gazete, Sayıştay Başkanlığının, Kıbrıs Türk mallarının, gelişme halinde bulunan devir kriterlerinin incelenmesi ve modernizasyonunun, objektif ve ölçülebilir kriterlerin getirilmesini içerecek şekilde olması gerektiğine işaret ettiğini de ekledi.

Haravgi gazetesi ise “Kıbrıs Türk Mallarıyla İlgili Torpil Onaylandı” başlıklı haberinde, Sayıştay Başkanlığının raporuyla birlikte, Kıbrıs Türk mallarının idaresinin torpil yapılması aracı olarak kullanıldığının onaylandığını, çünkü bazı durumlarda gayrimenkullerin haksız/ hak edilmemiş bir şekilde tahsis edildiklerinin görüldüğünü ekledi.

Gazeteye göre, konuyla ilgili şikâyette bulunan AKEL milletvekillerinden Hristos Hristofidis ise açıklamasında, raporun şikâyette bulunduğu şeyleri tam olarak onayladığını, bununla birlikte en önemlisinin, DİSİ hükümetinin Kıbrıs Türk mallarını, bazı amaçlara ve çıkarlara hizmet etmek için, kriterler olmadan ve adam kayırmak için kullanması olduğunu savundu.

Fileleftheros ise “Kıbrıs Türk Mallarıyla Karanlık Pazarlıklar” başlıklı haberinde, 1,2 milyon Euro değerinde gayrimenkule sahip olan bir kişiye, yönetmeliklere aykırı şekilde Kıbrıs Türk taşınmazı verilmesinin onaylandığını yazdı.

Haber Politis’te ise “Baf’ın Merkezindeki 19 Kıbrıs Türk Dükkânının Kiralanmasıyla İlgili Olarak Şüphe Uyandıran Kararlar” başlığıyla yer buldu.

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