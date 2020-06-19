  • BIST 113.602
  • Altın 381,171
  • Dolar 6,8458
  • Euro 7,6772
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAHP Genel Başkanı Yenal Senin, İkinci Ekonomik Tedbir Paketi’ne ilişkin detayları açıkladI

RUM Sivil Havacılıkta Güvenlik Zafiyetleri

» »
RUM Sivil Havacılıkta Güvenlik Zafiyetleri
RUM Sivil Havacılıkta Güvenlik Zafiyetleri

Rum Sivil Havacılık Dairesi’nde ciddi güvenlik zafiyetleri tespit ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Sorumluluk Sahibi Olmayan Müdürler” başlıklı haberinde EASA’nın, Sivil Havacılık Dairesi’nde tespit ettiği en ciddi güvenlik zafiyetlerinden birinin, hava trafiği kontrol merkezinde sorumlu müdürün bulunmamasının olduğunu yazdı.

Bahse konu bölümdeki müdürün, olası bir kazanın veya başka bir sorunun ortaya çıkması durumunda yasal ve cezai sorumluluk taşıdığını yazan gazete, bölüm içerisinde belli sayıda müdürün bulunduğunu ancak hiç kimsenin “sorumlu müdür” (Accountable Manager) görevini üstlenmek istemediğini belirtti.

Gazete, bu konunun geçmişte de ele alındığını, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda, bakanlık müdürünün, EASA’nın yoğun tavsiyelerine karşın, hava trafiği kontrol merkezindeki müdürlerin sorumluluk almadaki isteksizliği konusunda bilgilendirildiği zaman bakanlığın 4’üncü katında, yoğun kavgaların yaşandığını da anımsattı.

Bu ciddi sorunun çözümlenmediğinin ve halı altına saklandığının görüldüğünü yazan gazete, EASA’nın tavsiyelerinin ardından düzeltmelerin yapılmaması durumunda Avrupa Komisyonu’na tavsiyelerde bulunabileceğinden ayrıca üye ülkelerin ilgili birimlerini de derhal bilgilendirebileceğinden de söz etti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’a bir haftada 85 uçuş, 7 bin yolcu18 Haziran 2020 Perşembe 17:32
  • Güney Kıbrıs'ta 3 gündür vaka yok.Bugüne kadar 144 bin 649 test18 Haziran 2020 Perşembe 17:19
  • Güney: Aralarında Kıbrıslı Türkün de bulunduğu uyuşturucu çetesi çökertildi18 Haziran 2020 Perşembe 16:33
  • Rum Enerji Bakanı Görevinden Ayrılıyor18 Haziran 2020 Perşembe 12:00
  • Kötü Koku Güney Kıbrıs’ta Gündem Olmaya Devam Ediyor18 Haziran 2020 Perşembe 11:55
  • Güney Kıbrıs’ta Dün Yine “0” Vaka18 Haziran 2020 Perşembe 11:43
  • Güney Kıbrıs 30 Ülkeden Turist Kabul Edecek18 Haziran 2020 Perşembe 11:38
  • RUM Hükümetinden 150 Milyon Euro’luk Yeni Ekonomik Destek Paketi18 Haziran 2020 Perşembe 10:59
  • Rum Hükümet Sözcüsü, geçiş noktalarıyla ilgili: “Kuzey’deki durum hakkında hiçbir bilgimiz yok”18 Haziran 2020 Perşembe 10:52
  • Rum ve Rus Dışişleri Bakanları Görüştü18 Haziran 2020 Perşembe 10:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti