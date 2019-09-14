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Rum Sivil Savunma Teşkilatı acil durumlarda drone kullanacak

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Rum Sivil Savunma Teşkilatı, acil durumlarda insansız hava araçlarının (drone) kullanılması yönünde adım atarken, bu amaçla dört günlük bir eğitimi tamamladı.
Rum Sivil Savunma Teşkilatı acil durumlarda drone kullanacak

Alithia gazetesi, Rum Sivil Savunma Teşkilatı’nın, acil durumlarda dornların kullanılması yönünde adım attığını, bu çerçevede ise bir eğitim gerçekleştirildiğini yazdı.

Haberde, acil durumlarda kullanılacak insansız hava araçlarının yazılımı ve donanımının da test edildiği bir arama kurtarma tatbikatı yapıldığını, tatbikata AB’den 16 ilke ile İsrail’den uzmanların da katılarak gözlem gerçekleştirdiği vurgulandı.

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