  • BIST 97.576
  • Altın 284,267
  • Dolar 5,8072
  • Euro 6,3714
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Rum siyasetinin tanınmış isimleri “Barış Kararı” hareketini kurdu

» »
Rum siyasetinin tanınmış isimleri “Barış Kararı” hareketini kurdu
Rum siyasetinin tanınmış isimleri “Barış Kararı” hareketini kurdu

Güney Kıbrıs’ta siyaset dünyasının tanınmış isimlerinden oluşan bir grubun, Kıbrıs sorununun iki toplumlu, iki kesimli federasyon temelinde çözümü konusunda halkla iletişim kurmak ve girişimler gerçekleştirmek adına “Barış Kararı” isimli yeni bir hareket kurduğu bildirildi.

Politis gazetesi konuya ilişkin haberinde, söz konusu hareketin eski Başsavcı ve Kıbrıs Rum tarafının müzakere grubu eski üyesi Alekos Markidis, eski İçişleri Bakanı ve eski Limasol Belediye Başkanı Andreas Hristu, eski Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ve eski bakan ve sözde Maraş belediye başkanı Kikis Kazamias gibi Rum siyasi hayatında önemli roller üstlenmiş kişiler tarafından kurulduğunu yazdı.

Gazete, hareketin 4 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek basın toplantısında tanıtılacağını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Temsilciler Meclisi Heyeti Güney Kıbrıs’ta kara para aklama ile mücadele konulu temaslar yaptı31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:28
  • Dış Rumlar Konferansı tamamlandı31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:27
  • Rum İlköğretim Dairesi Müdürlüğü “Unutmuyorum” sloganının canlı tutulması için genelge yayımladı31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:24
  • Ömeriye Camii’nin bakımı konulu toplantı gerçekleştirilecek31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:23
  • Limasol’da 34 kilo hintkeneviri ele geçirildi31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:18
  • Loizidu Davası’nda “her ihtimale karşı hazırlık”31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:16
  • Güney Kıbrıs’ta “kara gün”: Bir günde cinayet, boğulma, uyuşturucu ve yangın kaynaklı ölüm, gayri tabii ölüm30 Ağustos 2019 Cuma 13:59
  • Dış Rumlardan yuvarlak masa toplantısı30 Ağustos 2019 Cuma 12:56
  • Özersay’ın gazetecilerle yaptığı Kapalı Maraş ziyareti Rum basınında30 Ağustos 2019 Cuma 12:55
  • Rum Askeri Ataşe ABD’deki görevine başladı30 Ağustos 2019 Cuma 12:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti