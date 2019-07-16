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Rum siyasi parti başkanları Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerisini ele almak için toplanıyor

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Rum siyasi parti başkanlarının, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulmasına dair önerisini ele almak için bu sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Limasol’daki evinde toplanacağı haber verildi.
Rum siyasi parti başkanları Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerisini ele almak için toplanıyor

Alithia gazetesi “Akıncı’ya İptal- Başkanlar Konseyi Bugün Muhtemelen Oy Birliğiyle Kıbrıs Türk Liderin Önerisini Reddediyor” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Rum siyasi parti başkanlarından oluşan başkanlar konseyinin bu sabah Anastasiadis’in Limasol’daki evinde gerçekleştirilecek olan özel oturumda, saat 10.30’da toplanacağını yazdı.

Gazete, bütün belirtilerin, Rum siyasi dünyasının bugün muhtemelen oybirliğiyle Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hidrokarbonlarla ilgili ortak komite kurulması önerisini reddedeceği yönünde olduğunu da haber verdi.

Gazete Rum hükümeti ve Güney’deki iki büyük partinin (DİSİ ile AKEL) düne kadar öneriyi resmi olarak yorumlamaktan kaçınsa da, “eldeki bilgilerin”, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerisi karşısında, Rum siyasi dünyası içerisindeki ortamın “önerinin yeni ve yapıcı bir şey sunmadığı konusunda hâkim olduğu düşünülen görüşle birlikte olumsuz olduğunu” öne sürdü.

Gazete Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın önerisinden memnuniyet belirten Ankara’nın ise, önerinin Rum kesimi tarafından kabul edilmemesi durumunda, bölgedeki sondaj faaliyetlerini sürdüreceği ve yoğunlaştıracağı uyarısında bulunduğunu savundu.

Gazete Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun ise “dolaylı olarak” bunun eski bir Türk önerisinin yeni bir versiyonu olduğunu kabul ettiğini ve Rum kesimini bunu gerekli hassasiyetle değerlendirmeye çağırdığını da öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerisinin, Avrupa’da ve diğer yabancı ülkelerde ilgi görmediği iddiasına da yer verilen haberde, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)’ın dün önerinin içeriği konusunda yayımladığı habere de yer verildi.
Fileleftheros ise “Tezlerde Oybirliği İstiyor- Başkan Bugün Gelişmeler Konusunda Parti Başkanlarını Bilgilendiriyor” başlıklı haberinde, “Kıbrıs MEB’indeki Türk faaliyetleri ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulması önerisinin”, Anastasiadis’in Rum siyasi parti başkanlarına bugün yapacağı bilgilendirmenin gündemindeki iki esas konuyu teşkil ettiğini yazdı.

Toplantıda AB’nin Türkiye aleyhindeki önlemleri yanı sıra Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılması konusunun ele alınmasının beklendiğini de kaydeden gazete, Rum hükümetinin esas isteğinin, bugünkü toplantının ardından “gerek Türk meydan okumaları, gerek de Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerisinin ele alınması konusunda ortak bir çizgi ve tezlerde oybirliği sağlanması olduğuna” işaret etti.

Anastasiadis’in siyasi parti başkanlarından muhtemelen, gerek Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerisi, gerekse de BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için geçici olarak atadığı özel danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs’a gelişiyle ilgili görüşlerini belirtmelerini isteyeceği de ifade edildi.

Politis ise habere “MEB’in Grileşmesi Konusunda Karşı Öneri Arıyorlar- İki Büyük Parti Müzakerelerin Yeniden Başlamasına Dair Önerilerle” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın iki büyük partisi olan DİSİ ile AKEL’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın doğal gazın Kıbrıs sorununun çözümünden önce ortak idaresi konusundaki önerisine bir çıkış yolu aradıklarını ve bu iki partinin, Kıbrıslı Türklerin önerisinin “Kıbrıs MEB’indeki Türk planlamalarının önlenmesine katkıda bulunacak olan bir karşı öneri olmadan reddedilemeyeceğini düşündüklerini” iletti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerisinin Rum hükümetinin kabul edemeyeceği tezler içerdiğini iddia eden gazete, öte yandan bu önerinin, UNFICYP’le ilgili raporunda iki tarafı doğal gaz konusunda işbirliğinde bulunmaya çağıran BM Genel Sekreteri Guterres’in “ruhuna uygun olduğuna” da işaret etti.

Gazete, iç sayfadan ise haberine “Kıbrıs Sorunu Olmadan Grileştirme- Müzakereler Tek Yol” başlıklarıyla yer verdi.
Haravgi ise habere “Akıncı’nın Hidrokarbon Önerisi 9 Nokta- Barış Burcu Bunun Hassasiyetle İncelenmesini Bekliyor” başlıklarıyla yer verdi.

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