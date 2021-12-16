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Rum Siyasi Parti Liderlerinden Bütçe Görüşmelerinde Kıbrıs Sorunu Açıklamaları

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Rum Siyasi Parti Liderlerinden Bütçe Görüşmelerinde Kıbrıs Sorunu Açıklamaları
Rum Siyasi Parti Liderlerinden Bütçe Görüşmelerinde Kıbrıs Sorunu Açıklamaları

Rum siyasi partilerin dün 2022 yılı bütçesi için yapılan görüşmelerde Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundukları bildirildi.


Fileleftheros gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun Türkiye’nin “tehdit ve tacizlerinin” diyalog yeniden başlamadan bitmesinin söz konusu olmadığını bildiklerini ve bu nedenle, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in çabalarını desteklediklerini söylediğini yazdı.


Habere göre, Neofitu, herkesin yurtdışına müzakerelerin yeniden başlamasına hazır oldukları mesajını vermesi gerektiğine işaret ederek, “Ülke bölünmüş ve işgal altında olmaya devam ettikçe, Kıbrıs Helenizmi’nin düşlerinin gerçekleşmeyeceğini” ifade etti.


Gazete, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun ise, kendileri harekete geçmezse, başka kimsenin harekete geçmeyeceğinin anlaşılması gerektiğini ve AKEL’in önerilerine gereken önemin verilmesi halinde, bugünkü çıkmazın aşılması perspektifinin doğabileceğini söylediğini yazdı.


Habere göre, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Türkiye’nin iki devletli çözümü açıkça önerdiğini ve BM kararlarının ihlalinden doğan sonuçları göğüslemek yerine, kimsenin kendisine dokunmadığı gibi, tebrik de kabul ettiğini kaydetti.


Rum Ulusal Halk Cephesi ELAM Başkanı Hristos Hristu ise, Türkiye’nin her koşulda kendilerini yeni uzlaşılara götürmeye ve mantık dışı tezler nüfuz etmeye çalıştığını belirtti.


Habere göre, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ile DİPA Başkanı Marios Karoyan da, 2004’te Annan Planı’nı reddedenlerin bugün neden tavır değiştirdiklerini ve hangi çözümü istediklerini açıklaması gerektiğini ve Türkiye’nin “işgali kademeli olarak sağlamlaştırmasıyla” en kritik safhalardan birine girildiğini ifade ettiler.

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