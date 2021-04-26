  • BIST 1.345
  • Altın 482,424
  • Dolar 8,4504
  • Euro 10,2265
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA54'ü yerel 71 pozitif vaka

Rum Siyasi Partiler ABD’nin “Ermeni Soykırımını Tanıma Kararını’’ Selamladı

» »
Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerin, ABD’nin sözde “Ermeni Soykırımı”nı tanıma kararını selamladıkları bildirildi.
Rum Siyasi Partiler ABD’nin “Ermeni Soykırımını Tanıma Kararını’’ Selamladı

Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerin, ABD’nin sözde “Ermeni Soykırımı”nı tanıma kararını selamladıkları bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre, DİSİ Meclis Grup Sözcüsü Nikos Tornaridis, Türkiye işlenen suçları tanımadığı sürece uluslararası hukukun özünden daha da uzaklaştığını söyledi.

Habere göre DİKO, ABD Hükümeti’nin sözde “Ermeni Soykırımı”nı tanıyarak doğru ve tarihi bir karar aldığını kaydederken, Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “soykırımı” tanımayı reddetmesinin, Ermeniler aleyhinde işlenen korkunç suçlardan hiç pişman olmadığını gösterdiğini iddia etti.

EDEK, ABD’nin aldığı bu tarihi kararı selamlayarak, “Türkler tarafından katledilen” 1 milyondan fazla Ermeni’yi onurlandırdığını ifade etti.

Habere göre Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği ise, ABD’nin sözde “Ermeni Soykırımı”nı tanımasının “Erdoğan’a darbe” olduğunu belirtti.

Haberde, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in Cumartesi günü, sözde “Ermeni Soykırımı”nın yıl dönümü nedeniyle Ermenistan’a gittiği ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile görüştüğü kaydedildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs Genelinde Karantina İlan Edilebilir23 Nisan 2021 Cuma 13:44
  • Rum Kesiminde Milletvekili Adayına Tecavüz Suçlaması23 Nisan 2021 Cuma 13:20
  • Güney’de 927 yeni vaka ve 1 can kaybı!22 Nisan 2021 Perşembe 21:03
  • Vaka sayısı 60 bine dayandı22 Nisan 2021 Perşembe 17:53
  • Güney Kıbrıs'ta Çocuk Pornosu Ve Cinsel İstismar Vakaları Tavan Yaptı22 Nisan 2021 Perşembe 13:58
  • “Güney Kıbrıs’ta turizm sezonu başlamadan bitebilir”22 Nisan 2021 Perşembe 13:46
  • Rum Sağlık Bakanı Yoannu: “Tam Kapanma Gündemde”22 Nisan 2021 Perşembe 11:21
  • Anastasiadis: “Bizde de Çavuşoğlunun ses kaydı var”22 Nisan 2021 Perşembe 08:43
  • KKTC Üzerinden Kaçak Göçmen İddiası21 Nisan 2021 Çarşamba 14:18
  • Güney'de 1 Kilo Hint Keneviri Tespit Edildi21 Nisan 2021 Çarşamba 14:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti