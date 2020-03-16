RUM Siyasi Partiler Covit-19 Önlemlerini “Geç De Olsa Doğru Yönde” Buldu

Rum siyasi partileri, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve kabinesi tarafından dün açıklanan covit-19 önlem ve destek tedbirlerini olumlu karşıladı.

Fileleftheros’un haberine göre, Rum yönetiminin dünkü kararlarını “geç de olsa doğru yönde” diye niteleyen partiler, açıklanan önlemlere destek belirtti.

AKEL, Rum Yönetimi tarafından açıklanan önlemleri inceleyeceklerini, ilk bakışta ekonominin ve toplumun sorunlarını göğüsleyebilecek istikamette bulduğu önlemlerden bazılarının çalışanların tamamını kucaklayıp kucaklamayacağına dair kuşkuları bulunduğunu açıkladı.

Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan önlemlerin turizm, küçük ve orta ölçekli işletmeler, çalışanlar ve küçük çocuğu olan ebeveynlerle ilgili önceliklerinin büyük bölümünü karşıladığını kaydeden AKEL geriye, akaryakıt tavan fiyatının belirlenmesinin kaldığını belirtti. Akel, Rum Merkez Bankası tarafından açıklanacağı söylenen bankalar ve kredi alanlarla ilgili önlemleri beklemekte olduğunu kaydetti.