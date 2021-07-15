  • BIST 1.367,250
  • Altın 504,62
  • Dolar 8,5530
  • Euro 10,1150
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

Rum siyasi partiler darbeyi kınadı

» »
AKEL ve DİKO, 15 Temmuz 1974 tarihinde Yunan cuntası tarafından Kıbrıs’ta gerçekleştirilen askeri darbenin yıldönümü sebebiyle dün kınama mesajların yayımladılar.
Rum siyasi partiler darbeyi kınadı

AKEL ve DİKO, 15 Temmuz 1974 tarihinde Yunan cuntası tarafından Kıbrıs’ta gerçekleştirilen askeri darbenin yıldönümü sebebiyle dün kınama mesajların yayımladılar.

Alithia gazetesinin haberine göre, AKEL ve DİKO partileri dün yaptıkları yazılı açıklamalarda 15 Temmuz 1974 darbesini kınadılar.

AKEL’in açıklamasında özetle, Yunan ve Kıbrıslı Rum faşistlerin adada kan dökülmesine yol açan olayları başlattığı, 1974 Barış Harekatı’nın sebebi olduğu ve yıllar geçse dahi ihanet edenlerin unutulmayacağı ifade edildi.

DİKO’nun açıklamasında ise, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin korunması ve iki devleti veya iki devletli konfederasyon çözümlerine karşı mücadelenin sürdürüleceği” vurgusu yapıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiadis Ulusal Konseyi Bugün Maraş Konusunda Bilgilendirecek14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:51
  • 15 ve 20 Temmuz’da Sirenler Çalacak14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:49
  • Güney Kıbrıs İki Yangın Söndürme Uçağı Daha Kiralıyor14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:47
  • Askeri Okullarda Öğrenim Gören Rum Öğrenciler “Safepass” Alamadıkları İçin Yunanistan’da Mahsur Kaldı14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:45
  • İngiltere’den Güney Kıbrıs Seyahatlerine Yeşil Işık14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:42
  • Stefanu Sözde “Maraş Belediye” Yetkilileriyle Görüştü13 Temmuz 2021 Salı 17:18
  • Hristodulidis AB Dışişleri Bakanları Toplantısında Maraş İçin Müdahale Talep Etti13 Temmuz 2021 Salı 17:17
  • Güney Kıbrıs’ta Randevusuz Aşı Dönemi13 Temmuz 2021 Salı 17:15
  • Yangın Konusu Masaya Yatırıldı13 Temmuz 2021 Salı 17:13
  • Dr. Pana : Güney'de her 10 hastaneye yatıştan 9'unun hiç aşı yaptırmamış hastalar13 Temmuz 2021 Salı 13:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti