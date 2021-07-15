Rum siyasi partiler darbeyi kınadı

AKEL ve DİKO, 15 Temmuz 1974 tarihinde Yunan cuntası tarafından Kıbrıs’ta gerçekleştirilen askeri darbenin yıldönümü sebebiyle dün kınama mesajların yayımladılar.

AKEL ve DİKO, 15 Temmuz 1974 tarihinde Yunan cuntası tarafından Kıbrıs’ta gerçekleştirilen askeri darbenin yıldönümü sebebiyle dün kınama mesajların yayımladılar.

Alithia gazetesinin haberine göre, AKEL ve DİKO partileri dün yaptıkları yazılı açıklamalarda 15 Temmuz 1974 darbesini kınadılar.

AKEL’in açıklamasında özetle, Yunan ve Kıbrıslı Rum faşistlerin adada kan dökülmesine yol açan olayları başlattığı, 1974 Barış Harekatı’nın sebebi olduğu ve yıllar geçse dahi ihanet edenlerin unutulmayacağı ifade edildi.

DİKO’nun açıklamasında ise, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin korunması ve iki devleti veya iki devletli konfederasyon çözümlerine karşı mücadelenin sürdürüleceği” vurgusu yapıldı.