Rum siyasi partiler Dış Rumlar Konferansında konuştu

Rum siyasi parti başkanları ve temsilcileri, Güney Lefkoşa’da gerçekleştirilmekte olan 20’nci Dünya Kıbrıslılar Diasporası Konferansı’na katılarak konuşma yaptılar.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler Rum siyasi parti başkanları ve temsilcilerinin, yurt dışında yaşayan Rumların temsil edildiği “Dış Ülkelerde Yaşayan Rumlar Federasyonu” (POMAK), “Rum Mücadelesi Dünya Koordinasyon Komitesi” (PSEKA) ile Yurt Dışında Yaşayan Genç Rumlar Dünya Federasyonu’nun (NEPOMAK), konferansına katılarak özellikle Kıbrıs sorununda, açıklamalarda bulunduklarını yazdı.

Habere göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, Kıbrıs’a gelişiyle birlikte, referans şartlarında anlaşma olması ve Kıbrıs sorununa ilişkin diyaloğun başlaması inancını dile getirdi.

Zamanın; kendi taraflarının aleyhine çalıştığını söyleyen Neofitu, diyaloğun yeniden başlayacağına ilişkin görüşünü yineledi.

Neofitu, bunun, üzerinde anlaşmaya varılan zeminde çözüm bulunması için belki de son fırsat olacağından söz ederek, kendisinin; hiçbir zaman iki kesimli iki toplumlu federasyonu tanrılaştırmadığını, bunun çözüm bulunması için tek yol olduğunu düşündüğünü ayrıca iki devlet oluşturulması ihtimalinin de dışarda bırakılması gerektiğini ifade etti.

Neofitu açıklamasında ayrıca bir kimsenin, iki kesimli iki bölgeli federasyon fikrinin terk edilerek, Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türkler olmaksızın yönetmeye devam etmesiyle birlikte bir üniter devletin sağlanmasının başarılacağını sanmasını, siyasi saflık olarak nitelendirdi.

Ulusal ve siyasi borçlarının, Kıbrıs’ın Türk “işgalinden” kurtarılmasına ilişkin çabaların yoğunlaştırılması olduğunu söyleyen Neofitu, Türkiye’nin denetiminden ülkeyi kurtaracak, tüm Kıbrıslılarla, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlara, anlaşma ve mantıklı ve adil bir uzlaşma içerisinde barışçıl ortak bir geleceği planlama olanağı tanıyacak siyasi bir anlaşmaya varmak için, bu hedefin, diyalog ile sağlanabileceğini ifade etti.

Neofitu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM kararlarına, AB ilkelerine uluslararası hukuka dayalı, doğru ve yaşayabilir bir uzlaşma sağlamak için çabalarına devam etmeye hazır olduğunu da yineledi.

Neofitu açıklamasında ayrıca Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs helenizminin, hayatta kalması ve itibarını tehlikeye atmayacak tarihi uzlaşmanın sağlanması için diyalog içerisinde, her türlü çabayı da sarf edeceğini belirtti.

STEFANU

Haravgi gazetesine göre AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, Kıbrıs sorununun çözümünün, hayati gerekliliğine dikkati çekti.

Dış Rumlar konferansında konuşan Stefanu, Türk “işgalinin” ve genel olarak 1974’teki Türk “işgalinin” ardından yaratılan durumun, ülkenin geleceğini, şu anki durumunu ve halkı tehdit ettiğini savundu.

Stefanu, zamanın, çözüm olmadan akıp gitmesinin, ortaya yeni sorunlar ve tehlikeler çıkardığını belirtti.

Türkiye’nin faaliyetlerine ve ortaya koyduğu “sorunlardan” da söz eden Stefanu, bahane olarak gündeme getirdiklerinin bir çoğunun, Kıbrıs sorununun çözümü içerisinde çözümlenebileceğini ileri sürdü.

Stefanu, ilk öncelik olarak Kıbrıs sorununun çözümünün sağlanmasına devam etmeleri ve buna odaklanmaları gerektiğini de vurguladı.

Stefanu, iki kesimli, iki toplumlu federasyonun terk edilmesine ilişkin önerilerin veya düşüncelerin de, Türkiye’ye hedeflerini yerine getirme konusunda kolaylık sağladığını da savundu.

DİKO

DİKO Genel Sekreteri Athos Antoniadis, Kıbrıs sorununda son yıllarda var olan hedef ve plan eksikliğinden söz etti.

Antoniadis konuşmasında, Kıbrıs sorununun çözüm talebinin doğru zemine yeniden konması için de çağrıda bulundu.

EDEK

K.S EDEK Başkan Vekili Maria Vasiliadu ise konuşmasında, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki Ortak Savunma Doktrini’nin yeniden faaliyete geçirilmesini isterken Yunan ordusunun Kıbrıs’taki sayısal ve silah varlığının da artırılmasının gerekliliğinden söz etti.

DİĞER PARTİLER

Öte yandan Fileleftheros gazetesine göre Rum Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, Kıbrıs sorununun kapanmaya doğru gittiğini belirtirken Kıbrıs sorunundaki yeni bir konferansta seçeneklerinin, kötü ve felaket bir çözüm arasında olabileceğinden söz etti.

Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki ve Maraş’taki faaliyetlerinin, müzakerelerin yeniden başlaması çabasında, kötüye alamet olduğunu savundu.

Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus, Türkiye ile Güney Kıbrıs arasında ekonomik, diplomatik, askeri ve siyasi güç farkıyla, bugünkü koşullar altında Türkiye ile yapılan her müzakerenin, uluslararası hukukun kendilerine avantaj sağlamasına karşın, sonuç getirmediğini belirtti.