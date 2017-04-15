 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.064
  • Altın 154,412
  • Dolar 3,6851
  • Euro 3,9157
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAYeni Erenköy Belediyesi emekçileri isyan etti!

Rum Siyasi Partiler ile Başpiskopos II. Hrisostomos’tan Paskalya mesajı...

»
Rum Siyasi Partiler ile Başpiskopos II. Hrisostomos’tan Paskalya mesajı...
Rum siyasi partiler ile Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un, Paskalya nedeniyle mesaj yayımladıkları bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre DİSİ, dünyanın çektiği tüm cefalara rağmen umudunu ve inancını kaybetmediğini ve ulusal direnişin zamanının gelmesini arzu ettiğini kaydetti.

DİKO ise mesajında, Kıbrıs sorununa en kısa zamanda çözüm bulunmasını ve ülkenin, güvenlik ve özgürlük koşullarında olmasını dilediğini belirtti.

Vatandaşlar ittifakı, Ekologlar-Çevreciler İşbirliği ve Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) ise, Kıbrıs’ın bağımsızlığı ve ulusal direniş için mücadele mesajı verdiler.

Başpiskopos II. Hrisostomos da, Kıbrıs sorununda meydana gelen son gelişmelerden endişe duyduğunu; bu gelişmelerin, Rum tarafının müzakere masasında devamlı taviz verdiğini gösterdiğini ve Türkiye’nin, bu tavizlerden cesaret alarak daha fazla talepte bulunduğunu iddia etti. Habere göre, II. Hrisostomos, “milli uyanış” çağrısı yaptı.

Haravgi gazetesi ise, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Twitter ve Facebook hesabından Paskalya mesajı yayımladığını yazdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hellim Dosyası Kıbrıs sorunu yüzünden Komisyon’da bloke...15 Nisan 2017 Cumartesi 11:23
  • BM, müdahil tarafların tezlerinden unsurlar barındıran dört eksenli fikirler üzerinde çalıştı15 Nisan 2017 Cumartesi 11:10
  • Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mayıs'ta Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek15 Nisan 2017 Cumartesi 10:05
  • Hristodulidis: “Çavuşoğlu’nun açıklamaları referandumda oy toplama maksatlı”14 Nisan 2017 Cuma 11:13
  • IŞİD’e katılmak isteyen 18’den fazla potansiyel terörist saptandı14 Nisan 2017 Cuma 10:04
  • Kiprianu’dan “aleni açıklama yapmayın” çağrısı13 Nisan 2017 Perşembe 12:39
  • Eıde: “liderlerin ilişkilerini düzeltemem”13 Nisan 2017 Perşembe 12:38
  • Macallister: “Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi bu zor dönemde ümit mesajı olacak”13 Nisan 2017 Perşembe 12:38
  • Limasol'da otomatik tüfekle infaz13 Nisan 2017 Perşembe 12:37
  • Lefke ve Derinya sınır kapılarındaki çalışmalar13 Nisan 2017 Perşembe 12:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti