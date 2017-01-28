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Rum siyasi partiler Kıbrıs sorunu üzerinden kavga etmeye devam ediyor

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Rum siyasi partiler Kıbrıs sorunu üzerinden kavga etmeye devam ediyor
Rum siyasi partilerin Kıbrıs sorunu üzerinden kavga etmeye devam ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan haberde, DİKO’nun eleştirilerini yanıtlayan DİSİ Basın Sözcüsü Prodromos Prodromu, garantilerin kaldırılmasıyla ilgili tartışma esnasında Türkiye’nin duruşunun herkes tarafından görüldüğüne işaret etti.

Habere göre Prodromu, DİKO’nun yeni tavizler verildiğini öne sürdüğünü ve iç konuların, uluslararası konularla ve güvenlik konusuyla bağlantısının kabul edilmesi sorumluluğunu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yüklediğini kaydetti.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ise, Türk yetkililerin son günlerdeki açıklamalarıyla BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin ve Anastasiadis’in açıklamalarının, Türkiye’nin gösterdiği iyi niyetin aslında gerçek olmadığını teyit ettiğini öne sürdü.

Sizopulos, Cenevre’de yapılan görüşmenin, Anastasiadis’in göstermeye çalıştığının aksine beşli konferans olduğunu ve Anastasiadis’in, garantilerle ilgili anlaşmanın iptal edilmesi konusunda istikrarlı olması gerektiğini söyledi.

Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği ise, tüm başlıkların tartışılmasıyla ilgili anlaşmanın Anastasiadis’in verdiği tavizlerden biri olduğunu ve Türkiye’nin, toprak konusunun güvenlik ve garantilerle bağlantılı olmasını arzuladığını öne sürdü.

Rum Ulusal Halk Cephesi de (ELAM), Cenevre ve Mont Pelerin görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını ve elde edilen tek sonucun, Rum tarafının verdiği tavizler olduğunu kaydetti.

ELAM, Rum tarafının Kıbrıs sorununda yeni bir strateji belirlemesi gerektiğini vurguladı.

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