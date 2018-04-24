  • BIST 109.955
  • Altın 174,984
  • Dolar 4,0929
  • Euro 5,0040
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 25 °C
FLAŞ HABERKulisler hareketlendi...Bomba gelişme! Abdullah Gül kararı verdi! Yarın açıklıyor...

Rum siyasi partiler referandumunun yıldönümünde açıklama yaptı

»
Rum siyasi partilerin, 24 Nisan 2004’te yapılan Annan Planı referandumunun 14. yıldönümü nedeniyle açıklama yaptıkları bildirildi.
Rum siyasi partiler referandumunun yıldönümünde açıklama yaptı

Alithia gazetesi, DİKO’nun açıklamasında, Rum halkının 2004’te “Kıbrıs Helenizmi”nin geleceğinin ipotek altına alınamayacağına karar verdiğini kaydettiğini yazdı.

Habere göre Vatandaşlar İttifakı ise, “Kıbrıs Helenizmi”nin 2004 yılında, “ele geçirenin koşullarına teslim olmayı reddettiğini” belirtti.

Gazete, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği ile Dayanışma Hareketi’nin ise, referandumun yıldönümünün memleketin tarihi için kritik bir zamana denk geldiğini ve halkın o zaman vermiş olduğu “hayır” yanıtının, başarısız AKEL ve DİSİ hükümetlerinin tavizleri yüzünden yamalandığını kaydettiğini yazdı.

Haberde, “Tasos Papadopulos Araştırma Merkezi”nin de, Annan Planı’na verilen “hayır” yanıtının, Kıbrıs içinde ve dışında “Kıbrıs Helenizmi”nin kararlılıkla, adalet ve haysiyet için mücadele edeceği ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni baltalayıp işgal devletini yükseltecek tavizlere ve faaliyetlere karşı duracağı” mesajını verdiğini ifade ettiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • TL değer kaybedince Kıbrıslı Rumların KKTC’deki alışverişlerini arttı23 Nisan 2018 Pazartesi 15:56
  • Avcılar Güney Kıbrıs'ta yol kapattı23 Nisan 2018 Pazartesi 15:55
  • AKEL: “Çözüme varılmasına dair çabaların sürmesi, iki liderin tarihi sorumluluğudur”23 Nisan 2018 Pazartesi 15:48
  • Genç bir kızın intiharına sebep olan Kıbrıslı Rum papazın rütbesi alınıyor19 Nisan 2018 Perşembe 17:36
  • Fiyat farkı KKTC’den alışverişi artırdı17 Nisan 2018 Salı 16:17
  • Güney Kıbrıs’ta 4 yılda 599 çocuk pornosu vakası16 Nisan 2018 Pazartesi 17:13
  • AKEL’den RİK’e ambargo...14 Nisan 2018 Cumartesi 13:41
  • SON DAKİKA: Savaş Uçakları Kıbrıs'ta. UYDU RESİMLERİ İLE İŞTE SON DETAYLAR12 Nisan 2018 Perşembe 15:58
  • Akdeniz ısınıyor! İngiliz uçakları Kıbrıs'tan Suriye'yi bombalayacak iddiası10 Nisan 2018 Salı 15:19
  • Güney Kıbrıs'tan gelen havai fişek ve silah sesleri sabaha dek susmadı08 Nisan 2018 Pazar 16:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti