Rum siyasi partilerin doğrudan ticaretle ilgili açıklamaları

Alithia gazetesi “Doğrudan Ticaret Konusunda Başardık” başlıklı haberinde, Kuzey Kıbrıs ile doğrudan ticaret konusunun dondurulmuş olarak kalmasına dair kararın, Avrupa Parlamentosu’ndaki aşırı sağ grup hariç, tüm siyasi gruplar tarafından alındığı ileri sürüldü.

Habere göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu dün konu hakkında Baf’ta yaptığı açıklamada, Brüksel’de doğrudan ticaretle ilgili yapılan görüşmelerin önümüzdeki hafta bir sona doğru ilerlediğini ve en nihayetinde doğrudan ticaret konusunun dondurulmuş olarak kalması konusunda bir sonuç çıkacağının görüldüğünü öne sürdü.

Neofitu açıklamasında, Avrupa Halk Partisi’nin uzun yıllardır bu tüzüğün ve doğrudan ticaretle ilgili önerinin hukuku bir temele sahip olmadığını ve çoktan geri çekilmiş olması gerektiğine dair bir tezi olduğunun çok iyi bilindiğini de ileri sürdü.

Kendilerinin siyasi bir parti ve pragmatizme sahip bir Avrupa siyasi grubu olduğunu da dile getiren Neofitu, bu tüzüğün kesin olarak geri çekilmesi konusunda çoğunluğu bulamadıkları andan itibaren, en azından bunun dondurulmuş olarak kalması için diğer siyasi gruplarla birlikte hareket edeceklerini ifade etti.

Neofitu, doğrudan ticaret konusunun dondurulmuş bir şekilde kalması için kendi gruplarında yaptıkları şeyler için diğer siyasi liderlere ve partilere de teşekkür etti.

DİSİ partisinin, Türkiye’nin tutumuyla ilgili olarak bütün aşamalarda var olan bu tepkiyle, Güney

Kıbrıs için en iyisini başarmaları (tüzüğün geri çekilmesi) açısından bunun en iyi dönem olduğunu düşündüğünü de savunan Neofitu, ancak konunun dondurulmuş olarak kalmasının da olumlu bir gelişme olduğunu ekledi.

AKEL

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise açıklamasında, doğrudan ticaret konusunun dondurulmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, bunun takip etmeleri gereken bir konu olduğunu çünkü Avrupa Parlamentosu (AP) başkanları toplantısı tarafından ilgili tutanakların hazırlanmasının beklendiğini belirtti.

Sol grubun bu gidişata yönelik lider bir rol oynadığını da belirten Kiprianu, Avrupa Parlamentosu’ndaki bütün siyasi grupların, aşırı sağ grup hariç, konunun dondurulmuş olarak kalması konusunda hem fikir olmalarından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Kiprianu, herkesin dikkatinin şu an Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden nasıl başlayacağına odaklanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

EDEK

EDEK partisi de açıklamasında, Avrupa Parlamentosu’ndaki bütün siyasi grupların katkısıyla doğrudan ticaretin dondurulmasına ilişkin bir karar alınmasının, doğru gidişata yönelik bir karar olduğunu ve önümüzdeki hafta sürecin olumlu gidişata yönelik olarak resmi olarak da tamamlanacağını umduklarını ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise “Doğrudan Ticaretin Buzdolabında Kalıyor Olmasından Ötürü Memnuniyet- DİSİ ile AKE Tüzüğün Silinmemesi Konusunda Ne Diyor” başlıklı haberinde, DİSİ ile AKEL partilerinin liderlerinin, doğrudan ticaret tüzüğünün dondurulmuş bir şekilde kalacak olmasından ötürü memnun göründüklerini yazarken, haber Haravgi’de “Doğrudan Ticaretin Dondurulması Olumlu Bir Gelişme Teşkil Ediyor” başlığıyla yer aldı.