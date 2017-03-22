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Rum siyasi partilerinden Çavuşoğlu’nun sözlerine tepki

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Rum siyasi partilerinden Çavuşoğlu’nun sözlerine tepki
Rum siyasi partilerinden bazıları, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Washington Times’ta yayımlanan Kıbrıs sorunu konulu yazısında yer alan sözlerine tepki gösterdi.

Fileleftheros gazetesine göre, DİKO, Türkiye’nin katı çizgisinin, Kıbrıs sorununda yeni bir strateji çizmelerini gerekli kıldığını iddia etti.

EDEK, Çavuşoğlu’nun sözleriyle, iki kesimli, iki toplumlu federasyon terminolojisi temelinde çözümün şeklinin konfederasyon olacağının teyit edilmiş olduğunu savundu.

Vatandaşlar İttifakı, Türkiye’nin şartları ve şantajlarla, görüşmelerin yeni bir çıkmazdan başka yere gitmeyeceğini öne sürdü.

Çevreciler ise Çavuşoğlu’nun vizyonunun, Güney Kıbrıs’ın kabusu olduğunu iddia etti.

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